Aumenta la nafta: cómo llenar el tanque con un 20% de descuento del Banco Nación

El Banco Nación ofrece un gran descuento a la hora de cargar nafta para moverte en el auto. Cómo aplicarlo y cómo acceder.

El Banco Nación confirmó la continuidad de su promoción de descuento en nafta en Mendoza, una medida que busca aliviar el impacto del gasto en movilidad en un contexto económico desafiante. La iniciativa está vigente hasta el 31 de mayo y permite acceder a un 20% de descuento con un esquema de reintegros y condiciones para clientes y usuarios.

Este mecanismo de descuentos se vuelve clave en un contexto donde la nafta aumenta diariamente producto del micropricing que utilizan estaciones de servicio como YPF. Al mismo tiempo, se puede combinar con otras promociones propias de las petroleras.

Cómo funciona el descuento en nafta del Banco Nación El beneficio se aplica todos los viernes en estaciones de servicio adheridas como YPF, Shell y Axion Energy. Para aprovecharlo, los clientes deben:

Pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación

Utilizar la billetera digital MODO BNA+

Escanear el código QR en el surtidor al momento de la carga El reintegro tiene un tope mensual de $10.000 por cliente y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación en la cuenta asociada.

Playeros Estacion de servicio nafta gas oil combustibles bomberos shell (1) Cómo cargar nafta con descuento del 20% Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.