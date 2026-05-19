Aumenta la nafta: cómo llenar el tanque con un 20% de descuento del Banco Nación
El Banco Nación ofrece un gran descuento a la hora de cargar nafta para moverte en el auto. Cómo aplicarlo y cómo acceder.
El Banco Nación confirmó la continuidad de su promoción de descuento en nafta en Mendoza, una medida que busca aliviar el impacto del gasto en movilidad en un contexto económico desafiante. La iniciativa está vigente hasta el 31 de mayo y permite acceder a un 20% de descuento con un esquema de reintegros y condiciones para clientes y usuarios.
Este mecanismo de descuentos se vuelve clave en un contexto donde la nafta aumenta diariamente producto del micropricing que utilizan estaciones de servicio como YPF. Al mismo tiempo, se puede combinar con otras promociones propias de las petroleras.
Cómo funciona el descuento en nafta del Banco Nación
El beneficio se aplica todos los viernes en estaciones de servicio adheridas como YPF, Shell y Axion Energy. Para aprovecharlo, los clientes deben:
- Pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación
- Utilizar la billetera digital MODO BNA+
- Escanear el código QR en el surtidor al momento de la carga
El reintegro tiene un tope mensual de $10.000 por cliente y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la operación en la cuenta asociada.
Otros descuentos vigentes del Banco Nación
Además del beneficio en combustibles, el Banco Nación mantiene durante mayo una batería de promociones en distintos rubros:
- Supermercados: descuentos de entre el 20% y 30% según el comercio y el día
- Farmacias: beneficios especiales para jubilados y financiación en cuotas
- Ópticas: descuentos y pagos en cuotas sin interés
- Tecnología y electrodomésticos: hasta 20 cuotas sin interés en comercios adheridos
Estas promociones también se canalizan a través de pagos con tarjetas del banco y la app MODO, lo que permite concentrar beneficios en consumos esenciales.