A cuánto cotiza el dólar oficial tras el anuncio de Luis Caputo

El ministro de Economía anunció que Argentina vuelve a los mercados con un bono a cuatro años. Las principales cotizaciones.

El dólar oficial, sin cambios este viernes, cotiza a $1.470 para la venta tras el anuncio de Luis Caputo, ministro de Economía, sobre que Argentina vuelve a los mercados con un bono a cuatro años. Por su parte, el dólar blue bajó cinco pesos y cotiza a $1.425.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP tiene un valor que ronda los $1.465 y el contado con liqui $1.497.

Bono en dólares a cuatro años Argentina regresa al mercado internacional de deuda luego de siete años. La secretaría de Finanzas comunicó el llamado a licitación para un bono en dólares del Tesoro Nacional (BONAR 2029N - nuevo) con vencimientos al 30 de noviembre de 2029 y una tasa de interés de 6,5%.

"Esta operación en el mercado tiene como objetivo dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA", destacaron desde el Ministerio de Economía.