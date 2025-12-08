El Banco Nación confirmó a cuánto abrirá el dólar el martes tras el fin de semana largo

Luego del fin de semana largo, con este lunes como feriado por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el dólar se prepara para volver a cotizar recién este martes 9 de diciembre cuando reabran nuevamente los mercados. El Banco Nación ya adelantó a cuánto abrirá.

El dólar oficial cotiza a $1410 para la compra y a $1460 para la venta , con una contundente baja respecto del cierre del día jueves hacia el viernes, último día en el que cotizó en la semana pasada. Se trata de una nueva caída en la cotización de la moneda estadounidense en Argentina.

Mientras tanto, el dólar blue cerró a $ 1.415 y $ 1.435. Esto configura una pequeña suba de esa cotización del dólar planificando que la misma subió unos $5 en la jornada del viernes.

La brecha entre el dólar oficial y el blue sigue siendo significativa, lo que refuerza la preferencia por los dólares alternativos en ciertos segmentos de la población.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el viernes que la Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5%.

El dólar se prepara para abrir el mercado el martes.

"No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", aclaró Caputo.

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

Caputo aseguró que al tomar fondos para refinanciar el capital –los intereses se pagarán con superávit- los dólares que a partir de ahora compre el Tesoro o el Banco Central se podrán acumular.