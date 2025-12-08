Dólar: el endeudamiento de empresas y provincias mantienen la pax cambiaria

El dólar arrancó la primera semana de diciembre con calma, el mayorista bajó hasta los $1.435 y el tipo de cambio minorista hasta $1.460. Sin la liquidación del agro, la estabilidad del tipo de cambio se mantiene debido a la emisión de deuda corporativa y provincial, que ya superó los US$6.000 millones.

"El dólar profundiza la baja. El tipo de cambio A3500 recortó 0,7% hasta $1.438,6, mientras que el spot hizo lo propio al caer 0,6% hasta posicionarse en $1.435. De esta manera, tanto el spot y el A3500 retrocedieron en la primer semana de diciembre, cayendo 1,1% y 0,8%, respectivamente", subrayó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

El dólar se mantuvo planchado en las últimas semanas pese a que el flujo de dólares por el lado de la oferta se ve mermado ya sin la entrada de la liquidación del agro. Pero el mercado encontró otra "canilla" de dólares: la emisión de deuda por parte de empresas y provincias.

"La estabilidad cambiaria se dio sin acumulación de reservas internacionales. Oferta y demanda de dólares se equilibran a pesar de que el dólar no es suficiente para equilibrar el flujo comercial externo de bienes y servicios", señaló la consultora LCG.

Y agregó: "Lo anterior es consecuencia de la entrada de dólares por cuenta de capital: emisiones de deuda de privados (recientemente Vista, por US$400 millones) y provincias".

Endeudamiento de empresas y provincias

La emisión de deuda corporativa y provincial superó los US$ 6.000 millones.

"Sin dudas, uno de los hitos que marcó el resultado electoral fue la amplia emisión de títulos hard dollar. Entre corporativos y sub soberanos, se llevan emitidos US$6.200 millones desde las elecciones. Noviembre cerró con US$4.600 millones emitidos y diciembre ya acumula US$1.630 millones”, señaló la consultora Romano Group.

G7Wd3_4XwAAMZ0K

El apetito por la deuda argentina creció y tanto empresas como provincias llevan colocando deuda y se espera que siga en aumento. La colocación de Obligaciones Negociables (ONs) por parte de empresas privadas se dieron principalmente del sector Oil&Gas, como YPF, TGS, Pampa, Edenor, Pluspetrol, Tecpetrol y Vista.

También gobiernos subnacionales salieron a emitir deuda sin la necesidad de esperar que lo el Gobierno nacional lo hiciera antes. La Ciudad de Buenos Aires emitió US$600 millones a un rendimiento de 8,125%, con una vida promedio de siete años. En tanto, Santa Fe levantó US$800 millones al 8,375% anual. La tasa de las colocaciones de estos bonos sub-soberanos equivaldrían a un riesgo país en torno a los 420 puntos básicos. El índice aún se mantiene por arriba de las 600 unidades.

Hacia adelante se espera que más compañías se sumen con la colocación de ONs y mas distritos provinciales salgan a buscar financiamiento al mercado.