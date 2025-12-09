Presenta:

Wall Street: los bonos argentinos caen mientras que las acciones operan mixtas

Los activos argentinos operan dispar en Wall Street. Los bonos muestran caídas generalizas y el riesgo país se sostiene arriba de los 600 puntos.

Gonzalo Martínez

El mercado sigue de cerca los pasos del Gobierno. Este martes se enviará el proyecto de Reforma Laboral y el miércoles el equipo económico licitará el nuevo bono en dólares en búsqueda de algo más de US$ 1.000 millones. En ese escenario, los activos argentinos operan dispar en Wall Street y caen en la plaza local.

La deuda soberana en dólares muestra caídas generalizadas. Los títulos en Nueva York caen hasta 1,5%, traccionados por el Global 2046. En la misma tónica operan los bonos bajo legislación local, que anotan un rojo de hasta 1,2%, como el caso del Bonar 2035.

En esa línea, el riesgo país sube 0,5% hasta los 636 puntos básicos. Así, el índice que elabora el JP Morgan se mantiene arriba de las 600 unidades.

Acciones

En la plaza local, el Merval retrocede 1,5%. La semana pasada, el mayor índice bursátil de la bolsa local avanzó 1,4% medido en dólares.

En tanto, las acciones del panel líder muestran caídas generalizas de hasta 5,7%, como el caso de Telecom.

Mientras que los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. Al alza cotizan los ADRs de Supervielle (+2%) y Loma (+1,5%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar minorista se vende a $1.460 en la pizarra del Banco Nación.

