Uno por uno, los puntos más destacados de la reforma laboral

El Gobierno se prepara para presentar en las próximas horas en el congreso el proyecto de reforma laboral . El documento buscar alivianar la carga impositiva al sector privado como a reducir los costos laborales a las empresas.

Entre los puntos más destacados resaltan la creación de un banco de horas, fraccionamiento de las vacaciones, modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo y todo un capítulo impositivo.

La iniciativa buscar promover el empleo registrado. En ese sentido, se podrá regularizar relaciones laborales no registradas con una extinción de sanciones y condonaciones de intereses.

A su vez, hace una promoción empleo ya registrado. Las contribuciones patronales bajarán su alícuota tanto para para obras sociales como las cargas destinadas a la seguridad social.

El proyecto modifica algunas estipulaciones de la Ley de Contrato de Trabajo. Se elimina la “justicia social” como criterio interpretativo para la aplicación de la norma. También se otorga autoridad de cosa juzgada a los acuerdos transaccionales

A su vez, quita la aplicación analógica de las convenciones colectivas.

Por otra parte, el período de prueba se amplía de 30 días a 6 meses para las empleadas domésticas y se crea un Régimen de Servicios Personales de Reparto y Mensajerías que operan mediante plataformas tecnológicas o apps.

Banco de horas

El documento habilita a que las partes - empleador y empleado - a acordar voluntariamente un "régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo", en tanto se respeten descansos mínimos entre jornadas y se asegure un al menos un descanso semanal.

Vacaciones

El texto sostiene que se podrá fraccionar el periodo vacacional, siempre y cuando las vacaciones contemplen un mínimo de siete días.

Fondo de asistencia laboral

El proyecto propone la creación de Fondos de Asistencia Laboral (FAL), cuyo objetivo sería "favorecer el cumplimiento de indemnizaciones por parte de los empleadores del sector privado".

En relación a las indemnizaciones, el Gobierno planea mantener el cálculo de un sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual del último año; para los despidos sin justa causa.

Asociación sindical

El proyecto establece que para que una asociación sindical pueda realizar una asamblea debe pedir con anterioridad autorización previa al empleador, especificando horario y duración de la misma. En caso de realizarse dentro del establecimiento, deberá solicitar permiso.

El trabajador no percibirá salarios durante el tiempo que dure la reunión; y se consideraran infracciones graves las tomas de los establecimientos y/o bloqueos al lugar de trabajo.

Capítulo impositivo

El borrador del proyecto Reforma Laboral, que el Ejecutivo enviará en las próximas horas al Congreso, incorpora varios cambios impositivos. Entre ellos una baja del impuesto a las ganancias, exenciones del IVA para un sector del agro, un "mini RIGI" y la eliminación del gravamen a productos electrónicos, como los teléfonos celulares.