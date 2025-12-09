Qué propuestas incluye el Informe 2025 que presentó el Consejo de Mayo

Este martes, el Consejo de Mayo se reunió y presentó el Informe 2025 con "recomendaciones y propuestas legislativas" de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso.

El Consejo de Mayo se reunió este martes en Casa Rosada y presentó el Informe 2025 con "recomendaciones y propuestas legislativas" de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso. El documento explica que "esta discusión alimentó, en algunos casos, los proyectos que el Ejecutivo llevará al Congreso", mientras que, "en otros el Consejo se hizo eco de proyectos ya preparados por el Ejecutivo".

"Algunos de estos proyectos serán tratados en extraordinarias; otros son propuestas para trabajar en el ciclo legislativo 2026", indicaron los integrantes liderados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Informe 2025 Con el derecho de propiedad como valor principal para "una macroeconomía ordenada o un marco jurídico mucho más liviano", el Consejo de Mayo "apoyó necesariamente las iniciativas de estabilidad fiscal y de libertad económica". En ese marco, presentó las siguientes propuestas: