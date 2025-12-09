Qué propuestas incluye el Informe 2025 que presentó el Consejo de Mayo
Este martes, el Consejo de Mayo se reunió y presentó el Informe 2025 con "recomendaciones y propuestas legislativas" de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso.
El Consejo de Mayo se reunió este martes en Casa Rosada y presentó el Informe 2025 con "recomendaciones y propuestas legislativas" de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso. El documento explica que "esta discusión alimentó, en algunos casos, los proyectos que el Ejecutivo llevará al Congreso", mientras que, "en otros el Consejo se hizo eco de proyectos ya preparados por el Ejecutivo".
"Algunos de estos proyectos serán tratados en extraordinarias; otros son propuestas para trabajar en el ciclo legislativo 2026", indicaron los integrantes liderados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Con el derecho de propiedad como valor principal para "una macroeconomía ordenada o un marco jurídico mucho más liviano", el Consejo de Mayo "apoyó necesariamente las iniciativas de estabilidad fiscal y de libertad económica". En ese marco, presentó las siguientes propuestas:
Ley de Expropiaciones
- "Se propone una reforma a la Ley 21.499, que asegure que cualquier indemnización por expropiación sea pagada al valor de mercado previo 15 al anuncio de la expropiación, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se determine mediante tasaciones independientes, evitando cualquier conflicto de interés".
- "Asimismo, se establece una limitación estricta al mecanismo de 'ocupación temporánea anormal'".
- "Su uso quedará restringido a un plazo máximo y no prorrogable de 60 días, y se excluirá expresamente su aplicación sobre empresas, sociedades, acciones, cuotas partes de sociedades ni otro bienes al que le corresponda un procesos formal de expropiación".
Noticia en desarrollo...