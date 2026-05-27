Violencia de género: datos oficiales descartan una "ola" de falsas denuncias y cuestionan agravar las penas

El proyecto de ley de la senadora Carolina Losada , que propone agravar las penas para quienes realicen falsas denuncias , sigue generando polémica. En medio del debate, un informe oficial cuantificó por primera vez el fenómeno y reveló que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% de un total de más de 8,2 millones de causas en el sistema penal argentino.

El relevamiento fue realizado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos ( OVG ), comprende el período 2023-2025 y aborda los casos registrados en los sistemas de gestión de los Ministerios Públicos Fiscales del país por los delitos de falsa denuncia y falso testimonio.

El objetivo del relevamiento era establecer la dimensión real del fenómeno de las falsas denuncias en el universo total de la conflictividad penal. Para esto, se le solicitó a cada jurisdicción que informara la totalidad de los acontecimientos ingresados en los Ministerios Públicos. Luego, se tomó en consideración cuántos de ellos correspondían a investigaciones por falsas denuncias.

De un total de 8.254.672 casos penales entre 2023 y 2025 (de 17 jurisdicciones), apenas el 0, 09% corresponden a falsas denuncias . Es decir, 1 cada 1.098 causas.

La falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal, mientras que el falso testimonio, una causa cada cuatro mil. Datos que refutan empíricamente la premisa central del proyecto de Losada: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal.

Cabe destacar que los datos no representan la totalidad del país, ya que de un total de 25 jurisdicciones, 8 no respondieron (Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tucumán). Sin embargo, esta limitación no invalida el hallazgo estructural.

La falsa denuncia como fenómeno marginal

Según plantea el informe, la falsa denuncia es un "fenómeno marginal": al representar únicamente el 0,09% del total de causas penales, no existe una evidencia de proliferación que justifique la reforma penal propuesta.

A pesar de lo mencionado, también se reconoce un aumento en el número absoluto de casos de falsa denuncia, aunque advierten que no necesariamente implica un incremento real. Puntualmente, de 1.845 falsas denuncias registradas en 2023, se pasó a 3.142 en 2025.

El incremento de casos entre 2023 y 2025 puede responder a mejoras en el registro, cambios en criterios o litigación estratégica. "En cualquier caso, el fenómeno sigue siendo estadísticamente marginal", aclaran.

Pero es importante no perder el foco: el problema real es el subregistro de los delitos de género. La evidencia disponible muestra que el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja alguna vez en su vida, pero el 77% no realizó denuncia alguna (Encuesta de Prevalencia de Violencia - Iniciativa Spotlight UE).

La violencia de género, una de las problemáticas más sensibles en la Argentina (imagen ilustrativa) Foto: Archivo MDZ Especialistas advierten que endurecer las penas podría desalentar las denuncias por violencia de género. Archivo MDZ

Por eso, agravar la pena para quien denuncia puede agravar este problema estructural.

Los delitos que se dan en un contexto de violencia de género, ya tienen el problema opuesto al que diagnostica el proyecto: no se denuncian suficientemente. Agravar la pena para quien denuncia en ese contexto agrava un problema de sub acceso a la justicia que los propios datos del Estado argentino documentan", concluye el informe.

Qué dice el proyecto de Losada

El proyecto de ley, presentado por Carolina Losada el 11 de marzo de 2025, propone modificar tres artículos del Código Penal:

Artículo 245 que impone una prisión de 2 meses a 1 año o multa de 750 a 12.500 pesos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad: el proyecto propone que la prisión se eleve de 1 a 3 años y agrega un agravante en casos de contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o integridad sexual, con una pena de 3 a 6 años.

Artículo 247 con pena de prisión de 1 mes a 4 años a testigos, peritos o intérpretes que afirmaren un falsedad: en caso de contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o integridad sexual, el proyecto eleva la pena "en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión".

Artículo 277 que tipifica el delito de encubrimiento con prisión de 6 meses a 3 años: el proyecto también propone aumentar la escala penal al doble de su mínimo y máximo.

Losada fue denunciada penalmente por este proyecto de ley por un grupo de juristas, académicos y referentes de derechos humanos: se la acusa de llevar adelante "un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de todo tipo (intrafamiliar, en un ámbito institucional, trata de personas, explotación sexual infantil y pornografía infantil)".

Carolina Losada (5).jpg Carolina Losada fue denunciada penalmente por el proyecto de ley que busca endurecer penas en casos de falsas denuncias. Twitter

Además, los denunciantes argumentan que el proyecto sobre falsas denuncias carece de sustento estadístico masivo, criminalizando a las víctimas y desalentando futuras denuncias.

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas sugirió retirar la propuesta de modificación del Código Penal para "garantizar que las modificaciones legislativas no creen barreras a la denuncia, ni desalienten a las víctimas a buscar protección o nieguen la credibilidad de las mujeres en casos de violencia de género".

En tanto, el proyecto obtuvo dictamen favorable para ser debatido próximamente en el recinto.