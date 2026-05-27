Mendoza creó el primer registro de autos históricos en el país: cómo funciona

Más de una vez, en alguna calle mendocina o en eventos de autos clásicos, apareció uno de esos vehículos que parecen sacados de otra época. Modelos con más de 50, 70 o hasta 100 años que todavía siguen funcionando y llamando la atención cada vez que pasan.

Pero detrás de esas joyas antiguas había hasta ahora una particularidad poco conocida: en Argentina no existía un registro oficial específico para este tipo de vehículos. Mendoza decidió cambiar eso y puso en marcha el primer sistema formal del país para identificar, controlar y preservar autos históricos .

La provincia ya comenzó a entregar las primeras patentes y obleas especiales para vehículos antiguos de colección. El lanzamiento se realizó en el Cerro de la Gloria, durante el aniversario de la Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza, entidad que participó activamente en la creación del sistema.

Mendoza avanzó con un sistema pionero para vehículos históricos que regula cómo se registran y circulan los autos de colección.

Detrás de este nuevo registro aparece también la historia de la Asociación de Automóviles Antiguos de Mendoza, una entidad nacida en 1984 gracias a un grupo de fanáticos y coleccionistas que buscaban mantener vivos vehículos de otras épocas. Con el tiempo, el espacio creció y se convirtió en un punto de encuentro para amantes de los clásicos en toda la provincia.

Además de organizar exposiciones y actividades vinculadas al automovilismo histórico, la asociación también participa en acciones solidarias junto a hospitales, escuelas, comedores e instituciones sociales de distintos departamentos mendocinos. Por ese trabajo, fue declarada de interés cultural tanto por el Ejecutivo como por la Legislatura provincial.

Por el valor histórico de muchos de los autos que integran su colección, la Dirección de Patrimonio Histórico de Mendoza también reconoce a la entidad como un museo itinerante. Ahora, con la puesta en marcha del nuevo registro provincial, la asociación quedó ligada a un proyecto que posiciona a Mendoza como pionera en el país en materia de preservación automotor.

Cómo funciona el nuevo registro de autos históricos

Autos históricos en Mendoza (3) Los autos clásicos mendocinos ya pueden acceder a una registración especial pensada para conservar el patrimonio automotor provincial. Prensa Gobierno de Mendoza

Por ahora, 17 vehículos ya iniciaron el proceso para formar parte del nuevo registro mendocino. Sus dueños tuvieron que presentar documentación, fotos y distintos datos técnicos para que cada unidad pueda ser revisada antes de recibir la patente y la oblea especial.

Pero no cualquier auto viejo podrá entrar automáticamente al sistema. Para definir qué modelos realmente pueden ser considerados “vehículos antiguos de colección”, Mendoza armó una comisión integrada por especialistas en autos clásicos, personal de Seguridad Vial y efectivos de la División Sustracción Automotores.

La idea no es solamente comprobar que el vehículo funcione o esté en regla. También se analiza su valor histórico, su estado de conservación y que mantenga la esencia original que lo convierte en una pieza única sobre ruedas. Después de esa evaluación, se decide si el auto puede incorporarse oficialmente al registro provincial.

Qué cambia con las nuevas patentes históricas

Autos históricos en Mendoza (4) Mendoza comenzó a entregar las primeras patentes para vehículos históricos y se convirtió en la primera provincia del país con un registro oficial. Prensa Gobierno de Mendoza

El nuevo sistema quedó establecido a través del Decreto 2971/23, que reglamenta la Ley 9162 y define cómo debe funcionar este registro especial para autos clásicos en Mendoza. A partir de ahora, los vehículos aprobados podrán tener una identificación específica pensada exclusivamente para unidades históricas.

Además, el Ministerio de Seguridad y Justicia designó a Promecom, un área que depende de Seguridad Vial, para administrar toda la registración. El objetivo es empezar a construir una base de datos oficial, tanto física como digital, con información sobre los vehículos históricos que circulan en la provincia.

Aunque recién empieza, el sistema marca un cambio importante para el mundo fierrero mendocino. Hasta ahora, en Argentina no existía un esquema formal pensado exclusivamente para identificar y registrar autos de colección que muchas veces forman parte de exposiciones, caravanas y encuentros históricos.