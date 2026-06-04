Arsat: un allanamiento suspendido, valijas y posibles filtraciones en la "banda de los mendocinos"

Los allanamientos realizados en Mendoza en la causa por sospechas de corrupción en Arsat tuvieron algunas particularidades. Se registró el ingreso y salida de la casa de Facundo Leal antes del procedimiento. Incluso el allanamiento fue "suspendido" y luego se ejecutó.

La causa por sospechas de corrupción que tiene a Facundo Leal como principal sospechoso suma algunos datos inquietantes dentro y fuera de Tribunales. En los domicilios de Leal había droga, dólares y elementos que pueden usarse para evadir y para realizar espionaje. Esos elementos abrieron una investigación que en principio era por un robo. Del domicilio de Mendoza se secuestró una valija con 1,7 millones de dólares. Pero el procedimiento tuvo otros datos que incluso sorprendieron en Tribunales.

Las dudas surgen porque el primer allanamiento ordenado por el Juzgado Federal de San Isidro fue suspendido por el propio juez. Esa decisión pudo haber generado una interrupción en el secreto del proceso, pues en la Torre Thays, donde debía hacerse el operativo, ya se había corrido la voz. Esa situación se conecta con la sospecha de que hubo movimientos en el departamento antes que efectivamente se realice el operativo. Tras revisar las cámaras de seguridad, se descubrió que al manos dos personas ingresaron y salieron del edificio, con valijas.

La orden de allanamiento llegó desde San Isidro a la Justicia Federal de Mendoza. Allí figuraban tres operativos a realizar, con una complejidad extra: dos de ellos eran en barrios privados y el otro tenía una dirección sin precisiones. Los operativos debían realizarse el jueves 28 de mayo. La orden de allanamiento que pesaba sobre el domicilio de Leal tenía un dirección: Sargento Cabral 777. La impericia de la justicia de San Isidro estuvo en la ubicación.

facundo leal Facundo Leal. Archivo MDZ

Allí está la lujosa torre Thays, una de las residencias de Leal. Pero no había piso ni número de departamento. En el operativo participaba personal de la Policía Federal de Mendoza, pero también una delegación de Buenos Aires. Ante la duda ocurrieron dos cosas curiosas: consultas al personal de seguridad del edificio, que pudieron alertar a los habitantes de la casa de Leal y la posterior suspensión del allanamiento. Esa medida sorprendió al personal mendocino, pues estaba todo dispuesto para realizarlo.