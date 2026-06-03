Uno de cada cuatro argentinos ya no se identifica con ninguna religión

En 1960, nueve de cada diez argentinos se definían como católicos. Ese dato, que durante décadas pareció eterno, hoy suena a otra época. El primer informe de 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, elaborado por el Observatorio de Creencias de la Universidad de Buenos Aires (OCREAR CBC-UBA), confirmó que ese porcentaje cayó del 90% al 57,7%. En sesenta años, el catolicismo perdió más de 30 puntos.

El estudio se realizó entre febrero y marzo de este año, con una encuesta probabilística de alcance nacional que relevó a más de 900 personas mayores de 16 años, con un nivel de confianza superior al 95%. El informe fue presentado este martes y ya generó repercusión en medios y redes.

Juan Cruz Esquivel, investigador del CONICET y director del Barómetro, habló con MDZ Radio y resumió el fenómeno en pocas palabras: la Argentina religiosa existe, pero ya no cabe dentro de una sola institución.

El Barómetro de Creencias de la UBA revela un mapa religioso radicalmente distinto al de hace 60 años, con más diversidad y menos pertenencia institucional.

Durante gran arte del siglo XX, hablar de fe en Argentina era hablar casi automáticamente de catolicismo. Hoy ese mapa tiene mucho más color. Según el Barómetro, el segundo grupo más numeroso ya no es el de los evangélicos sino el de quienes directamente no tienen filiación religiosa: un 22,4% de la población. Las iglesias evangélicas, por su parte, se afirman en un 17,4%, consolidándose como la segunda identidad religiosa organizada del país.

El resto del campo es muy pequeño: Testigos de Jehová y mormones representan un 0,5%, igual que las religiones afro como la Umbanda; el islam llega al 0,3% y el judaísmo al 0,2%. El cambio más llamativo, sin embargo, no está en esos números chicos sino en el salto que dieron los "sin religión" en apenas dos décadas.

identidad religiosa en argentina Las iglesias evangélicas ganan territorio, la identidad sin religión explota entre jóvenes y el catolicismo pierde peso: así se transformó la fe en Argentina.

En 2008, cuando los investigadores retomaron las mediciones sistemáticas después de un largo silencio estadístico, el catolicismo representaba al 76% de los argentinos y los sin filiación religiosa eran apenas el 11,3%. En 2026, la diferencia entre ambos grupos se acortó de forma dramática: 57,7% contra 22,4%. La tendencia, lejos de frenar, se viene acelerando.

Creer sí, pero sin templos ni institución

san cayetano misa fieles (1) El 22% de los argentinos no tiene filiación religiosa y ese número crece sin parar. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Una de las conclusiones más llamativas del informe es que el crecimiento de los "sin religión" no significa que la Argentina se volvió atea. Esquivel explicó este punto en su entrevista con el programa "Libres de humo" en MDZ Radio: "No significa que sean agnósticos o ateos, si bien algunos lo son. Son básicamente personas que se consideran creyentes, que tienen prácticas espirituales y religiosas, pero que a la hora de definir cuál es su religión dicen ninguna", aclaró.

Dentro del 22,4% de personas sin filiación religiosa, el informe desglosa que un 13,2% directamente no tiene religión, un 4,8% se define como agnóstico y un 4,4% como ateo. Lo que comparten es que se alejan de las estructuras formales, de los templos y de la pertenencia institucionalizada. Los especialistas llaman a esto "creer sin pertenecer" y es, según el estudio, la tendencia que más crece en el país.

Esta forma de espiritualidad individual y autónoma no surge de la nada: refleja un proceso global de alejamiento de las instituciones que también se nota en la política, los sindicatos y otras organizaciones tradicionales. En Argentina, sin embargo, el fenómeno tiene su propia velocidad y sus propias características locales.

Ante este panorama, Esquivel detalló: "Las creencias no desaparecen, se transforman y se canalizan de otra forma. La Argentina cree, pero cada vez menos desde adentro de una institución", se explayó al respecto el investigador del Conicet.

La grieta entre generaciones y fe

Si hay un dato que concentra la atención de los investigadores, es el de la brecha generacional. Entre los argentinos de más de 50 años, el catolicismo sigue siendo dominante: el 69% se identifica con esa fe y solo el 12,6% dice no tener religión. Pero en la franja de 16 a 29 años, el cuadro es radicalmente diferente.

Solo el 44,6% de los jóvenes se define como católico, y el 31% ya no tiene ninguna filiación religiosa. Esto no es un dato menor: significa que la identidad que durante un siglo estructuró la vida cultural y social argentina ya es minoría entre las nuevas generaciones. Si esa tendencia continúa, el mapa religioso de 2040 o 2050 va a ser todavía más diferente al de hoy.

El crecimiento de la religión evangélica y la brecha entre géneros

Mientras el catolicismo retrocede, las iglesias evangélicas no paran de crecer. El 17,4% actual contrasta con el 9% que tenían en 2008. El informe confirma que este crecimiento se refleja claramente en los sectores con menor nivel educativo, donde la adhesión a las iglesias evangélicas llega al 22,5%, más del doble que en quienes tienen estudios universitarios (8,6%). No es casual: las iglesias pentecostales y carismáticas funcionan como una red social concreta, especialmente para quienes tienen menos acceso a otros recursos institucionales.

El informe también muestra diferencias marcadas según el género. Las mujeres siguen siendo el sostén principal de las creencias religiosas en Argentina. Tienen mayor vinculación con las iglesias, sobre todo con las evangélicas: el 19,3% de las mujeres se identifica con esas denominaciones, contra el 15,2% de los hombres.

Del otro lado, los varones se alejan más de las instituciones. El 25,7% de los hombres dice no tener filiación religiosa, mientras que entre las mujeres ese porcentaje es del 18,8%.

Las conclusiones del informe

Barómetro de las Religiones y las Creencias - OCREAR - 2026 Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR), Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (CBC-UBA)

Lo que viene no es el vacío, sino la pluralidad. Un país donde conviven cada vez más formas de creer, de rezar, de buscar sentido, sin que ninguna de ellas logre aglutinar a la mayoría como lo hacía el catolicismo en el siglo XX. Los especialistas lo ven como una transformación inevitable, producto de cambios culturales, generacionales y sociales que llevan décadas gestándose.

El Barómetro de las Religiones y las Creencias de la UBA publicará tres informes más durante 2026, profundizando en cómo creen los argentinos hoy, qué papel cumplen los templos en la vida comunitaria y cuáles son los perfiles de los creyentes actuales. La foto que tomaron en febrero ya muestra un país diferente. Los próximos retratos podrían revelar mucho más.