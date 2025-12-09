Tras el plantazo al Consejo de Mayo, la CGT se reúne de urgencia y define medidas contra Milei

Luego de ausentarse de la última reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada , la CGT convocó a una reunión de urgencia el jueves y prepara "un plan de acción" para enfrentar al Gobierno, que busca avanzar durante diciembre con su proyecto de reforma laboral, resistido por el sindicalismo.

Se tratará de un cónclave del Consejo Directivo de la central obrera, que busca aunar criterios para avanzar con medidas que "resistan los embates del Gobierno contra los trabajadores".

Mediante un comunicado, firmado por los tres nuevos referentes del triunvirato, se indicó que habrá tres ejes para discutir: "Análisis del contexto social, laboral y económico; tratamiento de la Apertura de Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación y el paquete de leyes que allí propone el Poder Ejecutivo Nacional; Asuntos de carácter del funcionamiento de la CGT".

Los dirigentes gremiales cuestionan el contenido de los proyectos oficiales que se fueron filtrando en los últimos días y en especial apuntan contra "la intención del gobierno de querer arrastrar a todos, sin querer discutir nada", consignaron a MDZ desde la cúpula de la calle Azopardo.

"Se atacan los derechos laborales y sindicales, colectivos e individuales y se degrada la relación contractual del trabajo a su mínima expresión, ante esto es imperioso construir unidad de criterio, acción y concepción", circuló este mensaje en los chats de los principales secretarios generales. En esos posteos, se instó "a todas las organizaciones confederadas a que posterguen todo tipo de discusión en las regionales del interior, priorizando un solo objetivo de DEFENDER NUESTROS DERECHOS, debe imperar una sola estrategia derivada de los principios inalienables del Movimiento Obrero Organizado".

La propuesta de "modernización negociada" presentada en el Consejo de Mayo

El representante cegetista dentro del Consejo de Mayo, Gerardo Martínez, aclaró que la organización sindical no está en contra de "una modernización laboral", siempre y cuando sea contemplada su opinión y "no vaya en contra de los derechos de los trabajadores". De hecho, hasta dejaron plasmados, en este ámbito consultivo, sus propuestas.

"En una presentación conjunta, Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (CGT) resaltaron la necesidad de reducir litigiosidad y dar mayor flexibilidad negociada a los convenios colectivos, especialmente en PyMEs, permitiendo organizar jornada, banco de horas y sistemas de compensación con reglas claras. Plantearon fortalecer comités de salud y seguridad, agilizar comisiones médicas y promover mecanismos de conciliación y arbitraje más rápidos", se destaca en el informe final del Consejo de Mayo.

Específicos del gremio: indemnizaciones, remuneraciones variables y fondos de cese

"En su propuesta estructural, Martínez propuso reescribir la Ley de Contrato de Trabajo para adecuarla a la realidad productiva y tecnológica. Defendió mantener la tutela del trabajador, pero clarificando estándares de prueba y delimitando con precisión qué actividades quedan dentro o fuera de la LCT (como plataformas y autónomos). Propuso redefinir beneficios no remunerativos, permitir remuneraciones variables por mérito, mantener la indemnización por antigüedad con posibilidad de fondos de cese sectoriales, agravar el despido discriminatorio y actualizar vacaciones, licencias e indexación de créditos laborales", se agregó en el escrito.

Parte de esos planteos fueron conversados en los últimos días con los gobernadores de Provincias Unidas, quienes se reunieron con distintos sindicalistas con el objetivo de imponer un dictamen que confronte al de la Casa Rosada y que cuente con el respaldo de otros bloques opositores.

También hubo un encuentro con el excandidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, quien instó a no batallar contra toda la reforma laboral, sino apuntar contra "los aspectos más hostiles contra los trabajadores".

Mientras tanto, sobrevuela la posibilidad de presentaciones judiciales a algunos de los artículos más controvertidos del proyecto de reforma laboral del Gobierno, que aún no fue terminado en su totalidad. Además de los puntos más cuestionables sobre la realidad del trabajador, el centro de la polémica está enfocado en aquellos artículos que atentan contra la influencia de los gremios, en especial por la limitación de las cuotas solidarias, implicando uno de los métodos de financiación más relevantes para los sindicatos.