Sergio Massa se reunió con la CGT: les pidió "no rechazar la reforma laboral a libro cerrado" y habló de la interna K

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa , cenó este lunes con los nuevos miembros del triunvirato de la CGT, a quienes les pidió "no rechazar a libro cerrado la reforma laboral ", pero sí batallar con "los aspectos más polémicos" del proyecto que impulsará el Gobierno de Javier Milei en sesiones extraordinarias.

"Fue un encuentro informal, una cena de amistad con Sergio donde nos pusimos al día de los temas que son de interés público", señaló a MDZ una alta fuente sindical, presente en el encuentro. El cónclave fue encabezado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), integrantes de la cúpula de la central obrera, entre otros referentes. Por su parte, concurrió el electo diputado Guillermo Michel , mano derecha del exministro de Economía.

Más allá de ese tónica amistosa o de confianza, la reunión tuvo como finalidad ver cuál puede ser la influencia del tigrense de cara a ese tratamiento parlamentario, en medio de una descomposición del peronismo, que lidia con la pérdida de legisladores y una grieta interna que promete más capítulos. La principal inquietud de los líderes gremiales es saber "cuál el estado de situación en el peronismo para resistir la reforma". "Necesitamos saber si existe real fuerza en el peronismo para que rija el sentido común y la interna no le sea funcional a Milei", subrayó un dirigente de la mesa chica de la CGT.

En ese sentido, aclararon que "Sergio está haciendo todas las gestiones posibles para tejer todos los puentes posibles entre Axel (Kicillof) y Máximo (Kirchner)". "Veremos dónde llega eso pero es indispensable. Sin mínimos entendimientos, no llegamos a nada", dijo este dirigente, con cierta desazón.

Fuentes del FR señalaron que expresidente de la Cámara de Diputados "buscó mostrarse optimista con que podrá seguir mediando entre ambos" y les enfatizó que se abocará a hablar con los distintos sectores del PJ, entre ellos gobernadores, para mostrar "cohesión" en el Congreso frente a las arremetidas libertarias.

Para algunos de los sindicalistas presentes "en la cena informal", se muestran prudentes ante ese objetivo de Massa. "No lo veo ahora con el soporte parlamentario necesario pero nos dijo que hará todo lo posible", indicó un representativo secretario general.

El dato saliente es que el exfuncionario les propuso "no militar contra toda la reforma laboral", sino que instó a "rechazar aquellos temas que resulten inaceptables". "Sergio fue claro cuando fue candidato, es inevitable avanzar con una reforma laboral moderna. Por supuesto con diferencias de lo que propone el Gobierno, pero no tiene sentido negarse a todo. Hay que discutirla en el Congreso y también es importante sentarse a negociar con el Gobierno", subrayaron desde el massismo. "Es innegable no hablar de reformas laborales cuando la mitad de la población económicamente activa está fuera de la ley de contrato de trabajo", sumaron, haciendo alusión a los millones de argentinos en la informalidad.

En otro tramo de lo expuesto por Massa, sobresale el planteo a los sindicalistas para "recuperar los vínculos de los gremios con los trabajadores", haciendo hincapié en que "muchos de sus representados votaron nuevamente a Milei en estas elecciones. Hay que volver a empatizar con ellos y acercarlos al peronismo desde otro lenguaje y postura".

Mientras tanto, los referentes de la CGT insisten con "dialogar" con el Gobierno la letra chica de la reforma laboral, la cual está redactada y a instancias de presentarse en los próximos días en el Senado. “Hasta que el Gobierno no convoque y no construya un ámbito de negociación conjuntamente con la parte que representamos los intereses del mundo del trabajo, nosotros no estaremos de acuerdo con ninguna reforma regresiva”, aclaró Jerónimo, en diálogo con Radio Rivadavia.