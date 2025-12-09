El Consejo de Mayo presentó el informe final 2025: qué iniciativas se tratarán en sesiones extraordinarias

El jefe de Gabinete salió a dar un adelanto de lo tratado en el Consejo de Mayo y los proyectos de ley producto de ello.

Manuel Adorni adelantó que el tema previsional y la coparticipación quedaron fuera de los temas tratados, o que por lo menos obtuvieron resultados concretos, en el Consejo de Mayo. A su vez, aclaró que toda la información estará disponible y completa en Argentina.gob.ar.

Aunque hay comentarios o sugerencias que el Gobierno no tomó, el jefe de Gabinete aclaró que todas las sugerencias también están visibles en los documentos publicados por el Gobierno. Además, Adorni hizo un rápido repaso por algunas de las recomendaciones atenientes a los proyectos desarrollados y el documento final del Consejo. Por ejemplo, según dijo Adorni, el Consejo sugiere al Gobierno considerar que, a las provincias que no adhieran a la nueva Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, no se las incluya en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Qué dice el documento presentado por el Consejo de Mayo "Recomendaciones y Propuestas Legislativas del Consejo de Mayo" es el título que se le dio al documento de 68 páginas que tiene como presidente a Manuel Adorni y a los seis vocales de los diferentes sectores participantes, incluyendo a Gerardo Martínez de la UOCRA, que hoy no dijo presente.





