Ricky Sarkany, sin filtro contra Milei: "La economía está mal. La gente no tiene plata"

Ricky Sarkany describió la crítica situación económica del país y el impacto de las importaciones en la industria textil.

El empresario textil Ricky Sarkany fue entrevistado este jueves por Luis Novaresio en A24 y dejó una cruda postal del momento que atraviesa la industria nacional, marcada por la incertidumbre económica y el impacto de las importaciones.

Consultado por el clima económico actual, Sarkany fue tajante: "No se parece a nada de lo que hemos vivido. Es totalmente impredecible".

"Algo que me imagino que es parte de una transición, que seguramente en algún momento se corregirá", deslizó, antes de subrayar que "es una situación totalmente incierta".

El impacto de las importaciones Cuando Novaresio le preguntó si estaba golpeado por la importación, Sarkany apuntó contra las plataformas de venta online que ingresan productos al país con arancel cero, una modalidad que viene marcando la cancha en el comercio global y que el Gobierno habilitó con mayor fuerza en los últimos meses.

El empresario detalló la asimetría que, a su entender, vuelve inviable competir. Las mercaderías llegan "de productos en lugares donde los costos o la mano de obra o las leyes o los impuestos son completamente distintos".