MDZ y La Fábrica Podcast presentan "Argentina se hace haciendo"

Hay momentos en los que un medio tiene que hacer algo más que contar lo que pasa. A veces se necesita intervenir en la conversación pública desde otro lugar. Para eso, es necesario comprender el rol que tiene un medio en la sociedad y ser creativos a la hora de conectarse emocional y racionalmente con las personas. En MDZ y La Fábrica Podcast sentimos que este es uno de esos momentos.

Argentina atraviesa una etapa compleja. La plata no alcanza, el esfuerzo cotidiano parece rendir cada vez menos y muchas personas viven con una mezcla incómoda de cansancio, frustración e incertidumbre. Abundan los diagnósticos, las discusiones políticas y las promesas. En esa vorágine cotidiana nos olvidamos de algo más simple y más concreto: los ejemplos.

Ejemplos reales de personas que, aun con todas las dificultades, deciden seguir haciendo. Por eso, MDZ y La Fábrica Podcast lanzan la campaña: “Argentina se hace haciendo” , una campaña integral que le dará el protagonismo a empresarios argentinos que apostaron —y siguen apostando— por el país desde la acción. No desde el discurso, sino desde el trabajo.

La campaña reúne fragmentos de entrevistas realizadas en La Fábrica Podcast y las transforma en piezas que buscan generar mucho más que impacto visual. Queremos que funcionen como disparadores, como motivadores, como motores sociales. Son frases que interpelan, que motivan, que animan y que —para algunos— incomodan.

Los protagonistas son Ricky Sarkany , Jorge Brito , Fernando Aguerre, Lando Simonetti, Guillermo Suarez, Erich Zwiener y Roberto Goldfarb. Historias, trayectorias y miradas distintas, pero atravesadas por una misma idea: seguir construyendo aun cuando el contexto no acompaña.

No buscamos héroes ni relatos épicos. Tampoco empresarios perfectos. Lo que nos interesa es mostrar personas que tomaron decisiones, asumieron riesgos, generaron trabajo y eligieron hacerlo en un país donde muchas veces resulta más fácil paralizarse. Creemos que ahí hay algo valioso para mostrar. Detrás de muchas industrias, comercios, fábricas y marcas hay personas que empezaron de cero, atravesaron crisis, se equivocaron y volvieron a empezar. Personas que producen, emplean y sostienen la actividad económica real. “Argentina se hace haciendo” nace desde esa convicción.

Desde MDZ y La Fábrica Podcast creemos que el periodismo también puede ayudar a recuperar cierta idea de futuro. No desde el optimismo ingenuo ni desde eslóganes vacíos, sino mostrando historias concretas de esfuerzo, resiliencia y trabajo. Porque en un momento donde abundan el enojo y el desencanto, tal vez también haga falta volver a escuchar a quienes, incluso en la dificultad, siguen apostando.

Dónde encontrarás la campaña de MDZ y La Fábrica Podcast

“Argentina se hace haciendo” es una campaña integral que tendrá presencia en artículos periodísticos, vía pública, radio, redes sociales y distintas plataformas de MDZ y La Fábrica Podcast, buscando llevar estas historias y mensajes a la mayor cantidad de personas posible.

Ojalá la sociedad la disfrute, la discuta y la haga propia tanto como nosotros disfrutamos construirla. Pero, sobre todo, esperamos que pueda ser útil. Porque en tiempos difíciles, escuchar historias reales de personas que siguen apostando, trabajando y haciendo también puede ser una forma de volver a empujar.