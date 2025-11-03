Así fue el cierre del ciclo "Historias que Nutren" junto a Ricky Sarkany

La serie concluyó su primera temporada con testimonios de figuras públicas que reflexionan sobre la importancia de los vínculos familiares.

Ricky Sarkany, Tomás Allende y parte de la familia Ruggeri participaron en los últimos episodios del ciclo “Historias que Nutren”, una iniciativa impulsada por Nutrilon 4 y desarrollada por la agencia creativa Gloss. La serie, que cerró su primera temporada, propuso un espacio de reflexión sobre la crianza y el valor de construir redes de acompañamiento familiar.

Con la conducción de Luli Fernández, la propuesta reunió testimonios de figuras de distintos ámbitos que compartieron experiencias personales sobre los desafíos y aprendizajes en la crianza de niños y niñas. Los episodios finales se enfocan en la importancia de los vínculos cercanos como soporte emocional y formativo.

Así fue la participación de Ricky Sarkany en Historias que Nutren Embed - Se quedan con el abuelo, se quedan con mucho. En su participación, el diseñador Ricky Sarkany relata su experiencia como abuelo y el acompañamiento a sus hijas a lo largo del tiempo. Según expresó en el ciclo, “la crianza es un camino compartido. Uno aprende tanto de los hijos como ellos de uno. Lo importante es estar, acompañar y construir en conjunto”. Su testimonio refleja la transformación de los lazos familiares y el esfuerzo por mantener relaciones sólidas en distintas etapas de la vida.

Todos los invitados de Historias que Nutren Por su parte, Tomás Allende aporta una perspectiva generacional sobre la paternidad activa. Habla de la necesidad de apoyarse en el entorno y de compartir vivencias para afrontar las exigencias cotidianas. “No existe una única forma de criar. Cada familia encuentra su camino, pero poder apoyarse en otros, hablar de lo que uno siente y compartir experiencias hace la diferencia”, afirma Allende durante el episodio. Su participación destaca la importancia del diálogo y la colaboración entre padres y madres en la crianza actual.

Otro de los episodios finales incluye a Cande y Dai Ruggeri, junto a su madre Nancy. Las tres comparten su experiencia familiar y destacan cómo la red de apoyo emocional influye en la maternidad. “Criar en red es saber que no estás sola. Que hay una hermana, una madre, una amiga o alguien cercano dispuesto a acompañarte. Esa es la base de todo”, expresan en la charla. Sus relatos subrayan el impacto del acompañamiento familiar en el bienestar de quienes crían.