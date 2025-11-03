Continúa el alerta por tormentas y se esperan ráfagas de hasta 80 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este martes 4 de noviembre en distintas zonas de la provincia. Podría caer granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por tormentas para este martes 4 de noviembre en distintas zonas de Mendoza: este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas "localmente fuertes" y que "podrían estar acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, ráfagas de hasta 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y granizo ocasional. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

El tiempo en Mendoza para este martes 4/11 Viento: circulación leve de sur a norte desde las 7 hasta las 22 en toda la provincia.

Nubosidad: cielo seminublado en el Valle de Uco y despejado en el resto al comienzo de la jornada. Durante la tarde, aumento de nubosidad en Malargüe y zona Sur, que se extiende hacia La Paz. A las 17, inicio de convección en el Sur de San Rafael, luego se extiende hacia todo San Rafael y el Oeste del Valle de Uco y del Gran Mendoza. Durante la noche, la inestabilidad abarcaría las zonas Norte y Este de la provincia, con tormentas localizadas. No se descarta caída de granizo.

Alta Montaña: cielo despejado. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia un martes "parcialmente nublado" con descenso de la temperatura y tormentas hacia la noche. Se anticipan nevadas en cordillera y el ingreso de un frente frío. La mínima será de 15ºC y la máxima de 28ºC.