Alerta por tormentas en Mendoza: a partir de qué hora y cuáles serán las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para este lunes en la provincia de Mendoza, debido a la presencia de tormentas de variada intensidad. El fenómeno afectará buena parte del territorio provincial y se extenderá hasta la madrugada del martes, según informaron las autoridades climáticas.

De acuerdo con el pronóstico del organismo, se prevé una jornada calurosa con una máxima cercana a los 31°C. En horas de la noche, se espera el ingreso de aire más frío proveniente del sur, lo que dará paso a las tormentas.

A partir de las 20, el viento sur comenzará a avanzar por el sur provincial y hacia las 22 alcanzará las zonas norte y este. Las ráfagas podrían superar los 40 km/h, extendiéndose hasta pasada la medianoche. El cambio de aire marcará el inicio de una inestabilidad generalizada que se mantendrá durante la madrugada del martes.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las tormentas podrían ser localmente fuertes, acompañadas de lluvia intensa en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y posible caída de granizo. Las precipitaciones acumuladas oscilarán entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunas zonas podrían superar esos valores. Defensa Civil también anticipó que las condiciones más severas podrían darse entre las 19 y las 3 de la madrugada, especialmente en los departamentos de Santa Rosa y La Paz. Uno de los núcleos con posible granizo podría llegar a General Alvear en las próximas horas.