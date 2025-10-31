Continúa el alerta por tormentas, vientos de hasta 90 Km/h y granizo: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 1 de noviembre por tormentas y vientos fuertes en distintas zonas de la provincia, incluido el Gran Mendoza.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

“El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 80 km/h, actividad eléctrica frecuente y caída de granizo”, indicaron. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”. Las tormentas están anunciadas durante la madrugada.

alerta tormentas sábado El SMN emitió un alerta por tormentas para distintas zonas de Mendoza este sábado. En tanto que hay también alerta amarilla por viento: “La zona cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos. El resto del área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, detallaron desde el SMN.

En tanto, desde el Gobierno de Mendoza anticiparon que durante la madrugada del sábado continúan las condiciones de tormentas y viento sur, de moderada a fuerte intensidad, que afectaría la zona Este, el Valle de Uco y el Gran Mendoza, agregando que “no se descarta la caída de granizo”.