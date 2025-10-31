Alerta por viento Zonda y tormentas para Mendoza: en qué horario y las zonas afectadas

Se espera que el Zonda se sienta con fuerza en algunas zonas de Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas que afectarán a gran parte de Mendoza y a otras provincias del país. El organismo anticipa un viernes complicado por la presencia de viento Zonda, tormentas intensas y la posibilidad de caída de granizo.

Las condiciones comenzarán a deteriorarse durante la tarde y el mal tiempo se extenderá hasta la noche. Según el reporte oficial, se prevé una importante cantidad de lluvias, con acumulados que podrían ir de 20 a 40 milímetros, aunque algunos sectores podrían superar esos valores. Además, se espera fuerte actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

El área de cobertura no solo incluye a Mendoza, sino también a partes de San Juan, San Luis y Córdoba. El fenómeno será más notorio en zonas del centro y norte provincial, donde se espera la mayor intensidad de las tormentas y el riesgo de granizo.

En paralelo, el viento Zonda volverá a hacerse sentir con fuerza en el Valle de Uco y en Malargüe. Las ráfagas podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, provocando un notable aumento de la temperatura. Este fenómeno elevaría los registros térmicos hasta los 30 grados, especialmente en horas de la tarde.

Para el sábado, la Dirección de Contingencias Climáticas adelantó un cambio de escenario. Se prevén lluvias aisladas durante la mañana y un descenso de temperatura, con mínimas de 12 y máximas de 25 grados. Será una jornada parcialmente nublada y ventosa, según el pronóstico local.