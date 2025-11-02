Estas son las provincias de Argentina que amanecieron en alerta amarilla por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por vientos intensos en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

El SMN emitió una alerta por vientos fuertes en Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Este domingo 2 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en el extremo sur de Argentina. Las provincias afectadas son Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h durante gran parte de la jornada.

En Santa Cruz, la advertencia rige especialmente en los departamentos de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, mientras que en Tierra del Fuego abarca toda la provincia y también las Islas Malvinas.

Conocé las recomendaciones ante esta alerta Embed - Recomendaciones Ante Vientos Fuertes Según el SMN, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h". Las condiciones más intensas se prevén para horas de la tarde y la noche, con un descenso de la temperatura hacia el cierre del día.

mapa_alertas (27) Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h en el extremo sur del país. Debido a esto se emitió una alerta amarilla. Ante estas condiciones, el organismo recomienda: