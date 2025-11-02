Estas son las provincias de Argentina que amanecieron en alerta amarilla por fuertes vientos
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas por vientos intensos en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h.
Este domingo 2 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en el extremo sur de Argentina. Las provincias afectadas son Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h durante gran parte de la jornada.
En Santa Cruz, la advertencia rige especialmente en los departamentos de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, mientras que en Tierra del Fuego abarca toda la provincia y también las Islas Malvinas.
Conocé las recomendaciones ante esta alerta
Según el SMN, "el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h". Las condiciones más intensas se prevén para horas de la tarde y la noche, con un descenso de la temperatura hacia el cierre del día.
Ante estas condiciones, el organismo recomienda:
- Evitar actividades al aire libre.
- Asegurar los elementos que puedan volarse.
- Mantenerse informado por las autoridades locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
En el resto del país, el tiempo se presentará más estable, con temperaturas templadas y sin fenómenos significativos.