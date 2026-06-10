Alerta por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 90 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para este jueves. Cómo sigue el tiempo en la provincia.

Siguen las condiciones de inestabilidad, aunque no se anticipan precipitaciones este jueves en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este jueves 11 de junio por vientos fuertes en el sur de Mendoza. Según el SMN, hay alerta amarilla en la cordillera de Malargüe y San Rafael para el jueves por la noche y el viernes por la mañana.

“El área de alta montaña será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, con ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local”, indicaron. Y agregaron que “en las zonas de menor elevación se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

alerta viento jueves El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para este jueves en Mendoza. Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: circulación de viento norte leve en toda la provincia entre las 12 y las 19. Probable viento Zonda en toda la precordillera provincial entre las 14 y las 20.

circulación de viento norte leve en toda la provincia entre las 12 y las 19. Probable viento Zonda en toda la precordillera provincial entre las 14 y las 20. Nubosidad: amanece despejado en el llano. Desde aproximadamente las 13 comenzaría a incrementarse la nubosidad sobre Malargüe, extendiéndose posteriormente hacia el Valle de Uco y más tarde a las zonas Norte y Este. No se observan precipitaciones para esta jornada.

amanece despejado en el llano. Desde aproximadamente las 13 comenzaría a incrementarse la nubosidad sobre Malargüe, extendiéndose posteriormente hacia el Valle de Uco y más tarde a las zonas Norte y Este. No se observan precipitaciones para esta jornada. Alta Montaña: amanece despejado. Desde las 12 comenzaría a aumentar la nubosidad en el sector Sur, extendiéndose gradualmente hacia las zonas Central y Norte. No se prevén precipitaciones durante el jueves. Se observa la posibilidad de un nuevo período de mal tiempo desde la madrugada del viernes, iniciándose en la Zona Sur. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves una jornada con vientos predominantes del sector norte y leve descenso de la temperatura: la mínima esperada es de 6ºC y la máxima de 14ºC.