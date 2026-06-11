Alerta por nieve, vientos fuertes y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por nevadas y otra por vientos fuertes para este viernes 12 de junio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 12 de junio en Mendoza, por nevadas en cordillera y vientos en el sur. También se indica la presencia de viento Zonda durante gran parte del día en algunas zonas de la provincia.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas en cordillera de San Rafael y Malargüe durante la noche: “El área será afectada por nevadas de intensidad moderada a localmente fuerte. Se prevén valores de nieve acumulada entre 15 y 30 cm, pudiendo ser superados de forma puntual”, indicaron.

alerta nevadas viernes El SMN emitió un alerta por nevadas para este viernes en Mendoza. También hay alerta amarilla por vientos fuertes en cordillera y sur mendocino: “El área de alta montaña será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 65 km/h, con ráfagas de 90 km/h, que pueden ser superadas de manera local”, detallaron y agregaron que “en las zonas más bajas se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 30 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.

alerta viento viernes El SMN emitió un alerta por vientos para este viernes en Mendoza. Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: circulación de viento norte leve en la franja Este provincial, entre las 09:00 y las 19:00. Probable presencia de viento Zonda leve entre las 09:00 y las 20:00 en toda la precordillera de Mendoza, Malargüe y Valle de Uspallata.

circulación de viento norte leve en la franja Este provincial, entre las 09:00 y las 19:00. Probable presencia de viento Zonda leve entre las 09:00 y las 20:00 en toda la precordillera de Mendoza, Malargüe y Valle de Uspallata. Nubosidad: amanece seminublado a nublado en todo el llano. Las condiciones persistirán durante gran parte de la jornada. A partir de las 18:00 tenderá a despejar en la zona Norte de la provincia y sector norte del Valle de Uco, mientras que el Sur provincial continuará nublado.

amanece seminublado a nublado en todo el llano. Las condiciones persistirán durante gran parte de la jornada. A partir de las 18:00 tenderá a despejar en la zona Norte de la provincia y sector norte del Valle de Uco, mientras que el Sur provincial continuará nublado. Alta Montaña: desde la madrugada se prevé nuevamente mal tiempo. Se registrarán precipitaciones níveas débiles a moderadas, principalmente en el sector Sur. A partir de las 15:00 hs. estas precipitaciones se extenderán hacia los sectores Central y Norte, por lo que toda la alta montaña presentará mal tiempo con nevadas moderadas durante la tarde. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un viernes parcialmente nublado y con ascenso de la temperatura. También se anuncia viento Zonda en precordillera y Malargüe. La mínima esperada es de 6ºC y la máxima de 17ºC.

Para el sábado las condiciones cambian drásticamente: bajará la temperatura y se prevén precipitaciones aisladas en el llano, además de nevadas en cordillera. La mínima será de apenas 12ºC.