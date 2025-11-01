El grosero error de Dibu Martínez que terminó en el 1-0 de Liverpool vs Aston Villa en la Premier League
Dibu Martínez se equivocó en la salida y le sirvió el pase a Mohamed Salah, el reconocido delantero egipcio de Liverpool, quien no perdonó.
Liverpool sacó provecho de un error grosero de Emiliano Dibu Martínez para abrir el marcador ante Aston Villa por la décima fecha de la Premier League. Cuando el primer tiempo se moría, el arquero argentino intentó salir jugando desde el fondo, pero un pase mal medido cambió el destino del partido.
Dibu buscó a Pau Torres con un pase corto dentro del área, pero la pelota le quedó servida a Mohamed Salah, que no perdonó: la empujó con derecha al fondo del arco ante la impotencia del argentino, que solo pudo mirar cómo se metía.
Hasta ese momento, Martínez había tenido un desempeño correcto, con dos buenas intervenciones ante remates de Dominik Szoboszlai, pero el error con los pies le costó carísimo al equipo de Unai Emery.
El Liverpool, que había dominado la posesión durante gran parte de la primera mitad, aprovechó la chance y se fue al descanso con la ventaja mínima.
Ya en el complemento, Mac Allister dejó solo a Gravenberch, quien definió y gracias a un desvío selló el 2-0 definitivo de Liverpool frente a los villanos.