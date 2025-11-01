Malestar azul: Daniel Vila confirmó cuántas entradas tendrá la Lepra en Córdoba

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila confirmó este sábado cuántas entradas tendrá el público azul en la cancha de Instituto.

Los hinchas de la Lepra tendrán pocos lugares en el estadio Juan Domingo Perón.

Independiente Rivadavia jugará el próximo miércoles en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto de Córdoba, la final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors, a partir de las 21.10. La Lepra busca escribir otra página histórica ante el Bicho de La Paternal.

La definición tendrá público de los dos clubes finalistas y, por ello, los hinchas ya se preparan para viajar nuevamente a acompañar a su equipo. En el caso de la Lepra, hay mucha expectativa pero la noticia que confirmó Daniel Vila, cayó como un baldazo de agua fría.

El presidente leproso habló este sábado con Radio Nihuil y destacó que habrá 4000 populares y 2500 plateas para los simpatizantes azules.

lepra defensa y justicia daniel vila (12).JPG Daniel Vila, presidente de la Lepra. ALF PONCE MERCADO / MDZ Más allá de estas declaraciones que produjeron un profundo malestar en el hincha, Vila dejó abierta una puerta para que se revise la decisión: "El error es de base, el de elegir esta cancha cuando está el Mario Alberto Kempes. Estamos hablando y están revisando achicar los pulmones para ampliar la capacidad".

"Los de las entradas es un problema. Es una barbaridad, porque Independiente va a llevar mucha gente. Por lo que nos informaron es la misma cantidad para los dos equipos", reconoció.