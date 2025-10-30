Confirmado: la Lepra y Argentinos jugarán la final de la Copa Argentina en Córdoba

Las autoridades de la Copa Argentina confirmaron que el estadio de la final entre la Lepra y el Bicho será el de Instituto. ¡A sacar pasajes!

La Lepra volverá a jugar una final en Córdoba, como en 2023.

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors disputarán la final de la Copa Argentina en el estadio Juan Domingo Perón, de Instituto de Córdoba, según confirmaron oficialmente desde la organización del certamen este jueves.

El encuentro, que se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre con el arbitraje de Nicolás Ramírez, además de definir al campeón, otorgará una plaza para la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2026.

¡TODO CONFIRMADO PARA LA FINAL!@CSIRoficial @AAAJoficial



Miércoles 5/11

21.10 hs

Juan Domingo Perón de Córdoba (@InstitutoACC)#CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/r3MDmiN1FD — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 30, 2025 Tras varias idas y vueltas, los dirigentes llegaron a un acuerdo para que el partido se dispute en Córdoba, una sede equidistante para el público de ambos clubes. En principio, sonó fuerte la posibilidad de que sea La Pedrera, en San Luis, pero fue descartada. Al mismo tiempo, la organización de la Copa Argentina ya tenía un arreglo previo para que la final se dispute en Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades, pero también ese escenario fue tachado de la lista.

instituto El Juan Domingo Perón, de Instiuto, será la sede de la final de Copa Argentina. El equipo de Alfredo Berti arribo a la final tras dejar en el camino a River Plate, en la semifinal disputada hace menos de una semana, que finalizó 0 a 0 en los 90 minutos y que el Azul ganó 4 a 3 en los penales.

Mientras tanto, los de Nicolás Diez vencieron en una de las semifinales a Belgrano de Córdoba, 2 a 1 y consiguieron de esa manera el pase a la gran final.