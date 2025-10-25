¡La Lepra venció a River en los penales y es finalista de la Copa Argentina!

Independiente Rivadavia venció a River Plate en una de las semifinales de la Copa Argentina , en el estadio Mario Alberto Kempes , en un encuentro que finalizó 0 a 0 y que se definió en los penales. La Lepra ganó 4 a 3 y se metió por primera vez en la final del certamen.

En un partido que tuvo de todo, incluso un entretiempo eterno por la lluvia intensa en Córdoba, la Lepra lo aguantó en el primer tiempo, lo jugó de igual a igual en el segundo y pudo sentenciarlo desde los 12 pasos.

La gran figura de la noche, Sebastián Villa , fue quien ejecutó el quinto y último penal de la Lepra para darle la clasificación a la final, donde jugará con Argentinos Juniors.

Los primeros 20 minutos de partido fueron parejos, con la Lepra parada de igual a igual, incluso disputándole la posesión al equipo de Marcelo Gallardo. Pero, a partir de ese minuto, el Millonario empezó a controlar la pelota y a tirarle toda la jerarquía de sus jugadores encima a los de Berti. La más clara para River llegó recién a los 27, tras un disparo de Quintero que dio en el palo.

A pesar de ese contexto, la Lepra esperaba bien parada en el fondo y sabía que tenía en el contragolpe el arma más importante, a partir de las corridas de Sebastián Villa.

A los 32, River volvió a llegar y con claridad. Un remate de Acuña fue controlado por Centurión, que no la pudo controlar y en el rebote casi la mete, Montiel primero y luego Nacho Fernández, pero la defensa de la Lepra salvó su arco con lo justo.

A los de Berti, a esa altura, el partido le empezó a costar demasiado, ya que empezó a jugarse muy cerca de Centurión y Armani era casi un espectador.

De todas maneras, y con una lluvia torrencial como protagonista sobre el final del primer tiempo, ninguno pudo romper el 0 y se fueron al descanso empatados.

Por las condiciones climáticas, el arranque del complemento se demoró casi una hora. Con la cancha con mucha agua comenzó un segundo tiempo que, logicamente por el estado del campo de juego, se fue haciendo muy desprolijo, sin un claro dominador.

En ese contexto, la Lepra emparejó el partido e incluso generó situaciones a partir de la velocidad del colombiano Villa. Pero Arce no estaba en sintonía y nunca llegó a tiempo para acompañarlo.

En ambos equipos llegaron los cambios, que nada cambiaron. El tiempo fue transcurriendo sin pena ni gloria y solo hubo algunas aproximaciones a los arcos.

La más clara del complemento, un cabezazo de Galoppo que sacó de manera impresionante Centurión, ya en el descuento. Y así se fueron los 90 minutos.

En la definición por penales, Borja y Galoppo fallaron en el Millonario. En la Lepra estuvieron más finos y solo Costa erró, por lo que el Azul se metió en la final.

