Alerta del SMN por fuertes vientos y tormentas en varias provincias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas intensas para este sábado, con granizo y ráfagas de hasta 75 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta de nivel amarillo por la llegada de viento Zonda y tormentas fuertes que afectarán a distintas provincias del país entre la noche de este viernes y el sábado. Las condiciones se presentan inestables en amplias zonas del territorio, con un marcado contraste térmico entre el norte y el sur.
Mientras en el centro y norte argentino las temperaturas continúan en ascenso, la Patagonia comenzará a experimentar el ingreso de un frente frío que generará lluvias y chaparrones sobre Río Negro y otras áreas del sur pampeano. El fenómeno provocará un descenso térmico en esa región durante el fin de semana.
En tanto, la zona cordillerana de Mendoza y San Juan permanece bajo alerta por la presencia de viento Zonda, que podría alcanzar ráfagas de hasta 75 km/h desde la mañana hasta la noche del viernes, avanzando de sur a norte a lo largo del día.
Alerta del SMN por tormentas fuertes
Por otra parte, el SMN también advierte por tormentas de variada intensidad que se desarrollarán entre el este de Mendoza y el norte de La Pampa, extendiéndose hacia San Luis y el sur y oeste de Córdoba. Las áreas serranas podrían registrar lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros, y valores mayores en zonas elevadas.
El panorama también contempla tormentas aisladas en el noreste argentino, especialmente en Misiones y el este de Formosa, aunque sin alertas vigentes hasta el momento.
En la región central, el sábado se prevé un ambiente cálido e inestable, con máximas que podrían rondar los 28 °C en la Ciudad de Buenos Aires y sectores del norte bonaerense. Para el domingo, se mantendrá el tiempo templado y húmedo en el centro y norte del país, con probabilidad de chaparrones dispersos.
Mientras tanto, en el extremo sur, el avance del aire frío se intensificará, generando vientos intensos y nevadas en la zona de Ushuaia durante el fin de semana. Así, Argentina vivirá un cierre de octubre y un inicio de noviembre con contrastes marcados entre calor, viento y nieve.