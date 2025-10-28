Tras el atípico frente frío, cuándo suben las temperaturas en Argentina

Tras varios días de frío atípico, el SMN anticipa el ingreso de viento norte que traerá estabilidad y un notorio aumento de temperaturas en gran parte del país.

La irrupción de aire frío que afectó a la zona central del país se retirará lentamente, dando paso a una nueva etapa marcada por un progresivo ascenso térmico.

Luego de varios días con temperaturas inusualmente bajas para esta época del año, el tiempo comenzará a estabilizarse. La irrupción de aire frío que afectó a la zona central del país se retirará lentamente, dando paso a una nueva etapa marcada por la presencia del viento norte y un progresivo ascenso térmico, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cambio en el tiempo se hará notar más para el jueves, cuando las máximas volverán a ubicarse por encima de los valores normales para finales de octubre y comienzos de noviembre.

En la región pampeana, las jornadas del miércoles y jueves se presentarán soleadas, con temperaturas en ascenso y sin probabilidades de lluvias, configurando un escenario más acorde con la primavera. Mientras tanto, el norte argentino mantendrá condiciones similares hasta el fin de semana, con registros térmicos elevados y ausencia de precipitaciones importantes.

¿Vuelve un nuevo frente frío? El aire más templado favorecerá el aumento de las temperaturas máximas, especialmente sobre el centro y norte del país, donde se espera que los valores superen los promedios estacionales hacia el inicio de noviembre.

Sin embargo, hacia el otro fin de semana podría ingresar un nuevo frente frío sobre la franja central, aunque los especialistas anticipan que llegará con poca humedad. En este sentido, se esperan lluvias aisladas, afectando de forma irregular el sur de La Pampa y el sudoeste bonaerense.