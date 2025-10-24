Alerta por vientos fuertes, con ráfagas de hasta 70 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado por vientos que afectarán distintas zonas de la provincia.

Se anticipan fuertes ráfagas de viento durante este sábado en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 25 de octubre por vientos fuertes en distintas zonas de Mendoza. Según el SMN, hay alerta amarilla por viento en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

"El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”, indicaron.

alerta viento sábado El SMN emitió un alerta por viento para este sábado en Mendoza. El tiempo para este sábado 25/10 en Mendoza Viento: predominio de circulación de viento norte a sur, leve a moderado. Comenzaría entre las 15 y las 16, y se extiende durante la tarde, la noche y parte de la madrugada del domingo en toda la provincia.

predominio de circulación de viento norte a sur, leve a moderado. Comenzaría entre las 15 y las 16, y se extiende durante la tarde, la noche y parte de la madrugada del domingo en toda la provincia. Nubosidad: cielo seminublado a nublado en zonas Norte y Este durante la mañana. Se despeja completamente después del mediodía y se mantiene así durante la tarde.

cielo seminublado a nublado en zonas Norte y Este durante la mañana. Se despeja completamente después del mediodía y se mantiene así durante la tarde. Alta Montaña: cielo mayormente despejado toda la jornada. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia para este sábado una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura, una mínima de 12ºC y una máxima de 23ºC.