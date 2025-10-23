Este viernes baja la temperatura y hay alerta por viento Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El SMN emitió un alerta amarilla para la tarde del viernes. Cómo estará el tiempo los próximos días en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por viento Zonda para este viernes 24 de octubre en zonas específicas de Mendoza. Además, desde Contingencias Climáticas anticiparon que bajará considerablemente la temperatura y habrá mal tiempo en alta montaña.

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento Zonda en la precordillera de Las Heras y de Luján de Cuyo: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h”, indicaron.

alerta zonda viernes El SMN emitió un alerta por Zonda para este viernes. El tiempo para este viernes 24/10 en Mendoza Viento: persistencia de viento sur débil desde la madrugada, y se mantiene durante el día en toda la provincia. Hacia la noche, desde las 20-21, aumento de intensidad, alcanzando aproximadamente 45 km/h, especialmente en la franja Este, y se prolonga durante la madrugada del sábado.

persistencia de viento sur débil desde la madrugada, y se mantiene durante el día en toda la provincia. Hacia la noche, desde las 20-21, aumento de intensidad, alcanzando aproximadamente 45 km/h, especialmente en la franja Este, y se prolonga durante la madrugada del sábado. Nubosidad: inicio de la jornada con cielo nublado a muy nublado en zona Este. Desde las 11 mejora momentáneamente, pero hacia las 17 se esperan nuevamente tormentas con núcleos de precipitación en la zona Sur. Durante la noche, estas tormentas se extenderían al Valle de Uco y Gran Mendoza, con lluvias moderadas, y no se descarta la caída de granizo pequeño.

inicio de la jornada con cielo nublado a muy nublado en zona Este. Desde las 11 mejora momentáneamente, pero hacia las 17 se esperan nuevamente tormentas con núcleos de precipitación en la zona Sur. Durante la noche, estas tormentas se extenderían al Valle de Uco y Gran Mendoza, con lluvias moderadas, y no se descarta la caída de granizo pequeño. Alta Montaña: condiciones de mal tiempo con precipitaciones moderadas en el sector central, y se desplazan posteriormente hacia la zona Norte. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada y ventosa con descenso de la temperatura, tormentas aisladas y Zonda en Malargüe, además de precipitaciones en cordillera. La mínima será de 18ºC y la máxima de 25ºC.