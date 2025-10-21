Alerta por tormentas y vientos de hasta 90 Km/h: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este miércoles 22 de octubre en distintas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió un alerta por tormentas para este miércoles 22 de octubre en distintas zonas de Mendoza. Además, se anticipa viento Zonda “leve” en el sur provincial.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas durante la madrugada en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa; y por la noche en General Alvear y San Rafael.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, frecuente actividad eléctrica y principalmente pueden provocar granizo”, indicaron y agregaron: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

alerta tormentas miércoles El SMN emitió un alerta por tormentas para este miércoles en Mendoza. El tiempo para este miércoles 22/10 en Mendoza Viento: viento leve del sur en toda la provincia hasta las 14. Posteriormente, brisa muy leve del este, principalmente en zona Sur. Viento Zonda leve en Sur de Malargüe y Malargüe de 14 a 20.

viento leve del sur en toda la provincia hasta las 14. Posteriormente, brisa muy leve del este, principalmente en zona Sur. Viento Zonda leve en Sur de Malargüe y Malargüe de 14 a 20. Nubosidad: posible inestabilidad al amanecer en zona de Alvear. Resto, despejado. Nubosidad a partir de las 15, en Malargüe y desde las 17 en La Paz. Probabilidad de tormentas leves en zona Sur desde las 21, especialmente en General Alvear y San Rafael.

posible inestabilidad al amanecer en zona de Alvear. Resto, despejado. Nubosidad a partir de las 15, en Malargüe y desde las 17 en La Paz. Probabilidad de tormentas leves en zona Sur desde las 21, especialmente en General Alvear y San Rafael. Alta Montaña: despejado durante la mañana. A partir de las 18, nubosidad en la parte Sur. Pronóstico para los próximos días Desde Contingencias Climáticas anunciaron un miércoles “algo nublado” con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. También anticiparon tormentas aisladas en el sur provincial, una mínima de 14ºC y una máxima de 28ºC.

Para el jueves se espera una jornada con nubosidad variable, con ascenso de la temperatura y concurrencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe. También se esperan tormentas aisladas hacia la noche. La máxima sería de 31ºC.