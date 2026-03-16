Alerta por tormentas en Buenos Aires y 15 provincias: el SMN advierte lluvias fuertes y tormentas intensas

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, el AMBA y otras 15 provincias, mientras que rige alerta naranja intensos en el centro del país.

Buenos Aires es una de las provincias bajo alerta donde se estima la caida ocasional de granizo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este martes 17 de marzo por la madrugada, varias regiones del país estarán bajo alertas meteorológicas. Buenos Aires, incluida la Ciudad y el AMBA, junto a otras 15 provincias, presentan alerta amarilla por tormentas, mientras que sectores del centro del país tienen alerta naranja por fenómenos más intensos.

Alerta amarilla por tormentas: provincias afectadas El SMN indicó que varias regiones del país serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Se prevén precipitaciones acumuladas entre 25 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos estos valores podrían superarse.

CABA

Buenos Aires

Entre Ríos

Santa Fe

Córdoba

La Pampa

San Luis

La Rioja

Catamarca

Tucumán

Salta

Jujuy

Santiago del Estero

Chaco

Formosa

Corrientes

Misiones Alerta naranja por tormentas fuertes Además de la advertencia amarilla, el SMN emitió alerta naranja por tormentas para sectores del centro del país. En estas zonas se estiman precipitaciones acumuladas entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

Buenos Aires

Santa Fe

Córdoba zonas-bajo-alerta-por-tormentas-foto-smn-SUSKIK2ZZJDUTM5BGKM3UGS2ME Las zonas que están bajo alerta por las tormentas. SMN Alerta amarilla por lluvias en el sur del país En paralelo, el organismo meteorológico emitió alerta amarilla por lluvias para sectores de la Patagonia y la región cordillerana. Se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, aunque localmente podrían registrarse valores mayores.

Zonas afectadas: