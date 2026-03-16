Presenta:

Sociedad

|

Alerta

Alerta por tormentas en Buenos Aires y 15 provincias: el SMN advierte lluvias fuertes y tormentas intensas

El SMN emitió alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires, el AMBA y otras 15 provincias, mientras que rige alerta naranja intensos en el centro del país.

MDZ Sociedad

Buenos Aires es una de las provincias bajo alerta donde se estima la caida ocasional de granizo.

Buenos Aires es una de las provincias bajo alerta donde se estima la caida ocasional de granizo.

NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este martes 17 de marzo por la madrugada, varias regiones del país estarán bajo alertas meteorológicas. Buenos Aires, incluida la Ciudad y el AMBA, junto a otras 15 provincias, presentan alerta amarilla por tormentas, mientras que sectores del centro del país tienen alerta naranja por fenómenos más intensos.

Alerta amarilla por tormentas: provincias afectadas

El SMN indicó que varias regiones del país serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Se prevén precipitaciones acumuladas entre 25 y 50 milímetros, aunque en algunos puntos estos valores podrían superarse.

  • CABA
  • Buenos Aires
  • Entre Ríos
  • Santa Fe
  • Córdoba
  • La Pampa
  • San Luis
  • La Rioja
  • Catamarca
  • Tucumán
  • Salta
  • Jujuy
  • Santiago del Estero
  • Chaco
  • Formosa
  • Corrientes
  • Misiones

Alerta naranja por tormentas fuertes

Además de la advertencia amarilla, el SMN emitió alerta naranja por tormentas para sectores del centro del país. En estas zonas se estiman precipitaciones acumuladas entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma puntual.

  • Buenos Aires
  • Santa Fe
  • Córdoba
zonas-bajo-alerta-por-tormentas-foto-smn-SUSKIK2ZZJDUTM5BGKM3UGS2ME
Las zonas que están bajo alerta por las tormentas.

Las zonas que están bajo alerta por las tormentas.

Alerta amarilla por lluvias en el sur del país

En paralelo, el organismo meteorológico emitió alerta amarilla por lluvias para sectores de la Patagonia y la región cordillerana. Se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados entre 15 y 30 milímetros, aunque localmente podrían registrarse valores mayores.

Zonas afectadas:

  • Mendoza
  • Neuquén
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego

Archivado en

Notas Relacionadas