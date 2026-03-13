El SMN emitió un alerta por tormentas y Zonda: estas son las zonas de Mendoza que se verán afectadas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, algunas zonas de la provincia se encuentran bajo alerta durante la jornada del sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este sábado 14 de marzo en distintas zonas de Mendoza, por viento Zonda y también por tormentas, que se esperan durante la madrugada.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa: “El área será afectada por tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundantes lluvias en cortos períodos”, indicaron.

alerta sábado El SMN emitió un alerta para este sábado en Mendoza. Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, que pueden ser superados de manera local”.

En tanto que hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h”. Este fenómeno está anunciado para la tarde.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: se espera una brisa leve desde el este en toda la provincia desde las 14 hasta las 23.

se espera una brisa leve desde el este en toda la provincia desde las 14 hasta las 23. Nubosidad: amanece con inestabilidad y probables lluvias débiles únicamente en zona Este, hasta las 12. Posteriormente, mejora gradual del tiempo. A las 16 comienza a nublarse nuevamente la zona Este, Valle de Uco y Malargüe, con nubosidad hasta las 20. Luego, despejado.

amanece con inestabilidad y probables lluvias débiles únicamente en zona Este, hasta las 12. Posteriormente, mejora gradual del tiempo. A las 16 comienza a nublarse nuevamente la zona Este, Valle de Uco y Malargüe, con nubosidad hasta las 20. Luego, despejado. Alta Montaña: despejado durante la mayor parte del día. A partir de las 21, incremento de nubosidad en los sectores Centro y Sur, con tendencia de mal tiempo hacia la madrugada del domingo. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa un sábado algo nublado en la madrugada con descenso de la temperatura. La mínima esperada es de 16ºC y la máxima de 26ºC.