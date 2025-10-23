Renuevan el alerta naranja para el centro del país por tormentas fuertes y severas

El SMN lanzó un alerta por tormentas intensas, ráfagas de más de 100 km/h y caída de granizo en Córdoba, Buenos Aires, San Luis y La Pampa.

El alerta naranja por tormentas del SMN abarca al sur de Córdoba, el noroeste bonaerense y sectores del norte pampeano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormentas para este viernes, que afectarán amplias zonas del centro y norte argentino. El mapa de alertas muestra un escenario de alta inestabilidad, con fenómenos que se intensificarán a medida que avance un sistema frontal frío desde la región pampeana hacia el Litoral y el norte del país.

Según el organismo, las áreas bajo alerta amarilla —entre ellas Formosa, Chaco, noreste de Mendoza, La Pampa, San Luis, centro y sur de Buenos Aires y parte del este de Río Negro— podrán registrar lluvias de entre 40 y 70 mm, con vientos de hasta 90 km/h, fuerte actividad eléctrica y caída de granizo.

Tormentas más severas En tanto, las zonas con alerta naranja —que incluyen el sur de Córdoba, el noroeste bonaerense y sectores del norte pampeano— se verán afectadas por tormentas severas que podrían superar los 100 mm de precipitación acumulada y ráfagas de viento mayores a 100 km/h. En esos sectores, el riesgo de fenómenos intensos es alto.

Las primeras tormentas comenzaron a desarrollarse desde el sudoeste de Buenos Aires, noreste de La Pampa, sur de Córdoba y San Luis, extendiéndose gradualmente hacia el norte y el litoral durante este jueves. En las localidades cordobesas de Jovita y Vicuña Mackena, una fuerte granizada generó complicaciones en el tránsito y daños en cultivos y vehículos.