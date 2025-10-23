Alerta por tormentas generalizadas y con riesgo de granizo en gran parte del país

Entre el jueves, viernes y sábado se esperan tormentas severas, que se irán desplazando progresivamente desde el centro hacia el norte del territorio nacional. Este sistema traerá consigo precipitaciones con acumulados destacados, ráfagas intensas y posible caída de granizo en forma localizada.

Las provincias más afectadas serán Buenos Aires , La Pampa, Córdoba y el sur de Santa Fe , donde el avance del frente frío potenciará el desarrollo de tormentas de carácter generalizado. Posteriormente, el fenómeno se trasladará hacia el Litoral y el noreste argentino, con precipitaciones abundantes y eventos puntualmente severos.

En el centro y sur bonaerense, donde se hay amplias zonas inundadas con caminos rurales intransitables, los acumulados de precipitación previstos para estos días sumarán dramatismo a esta compleja situación. En promedio, se esperan valores entre 30 mm y 50 mm, aunque en forma puntual podrían superarse los 100 mm.

Además de las precipitaciones significativas, el contraste térmico que acompañará al frente frío favorecerá el desarrollo de ráfagas fuertes y la posibilidad de caída de granizo . Este sistema tiene potencial para eventos de tiempo severo, en particular en áreas rurales y zonas productivas, por lo que sugerimos estar atentos a las recomendaciones y advertencias de los organismos oficiales y a las actualizaciones de Meteored.

Entre el domingo y el lunes, tendremos el ingreso de aire más frío y seco primero sobre el centro del país, para luego dominar el norte argentino, con una rotación gradual de los vientos al sector sur, acompañado por una mejoría en las condiciones de nubosidad y precipitaciones.

Pero ello traerá aparejado un marcado descenso térmico en el centro del país, con un aumento en la probabilidad de heladas agronómicas en sectores de La Pampa y el centro-sur de Buenos Aires, poniendo en riesgo a los cultivos más sensibles. Se esperan mínimas de 3 °C o 4 ºC en áreas puntuales, especialmente en la madrugada del lunes.

Esta es una situación de riesgo, y desde Meteored estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de este evento y sus posibles impactos.

* Leonardo De Benedictis, experto de Meteored Argentina