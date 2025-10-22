Alertas del SMN: se esperan tormentas fuertes en el centro del país

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas en Córdoba, La Pampa, San Luis y Buenos Aires. Se prevé un descenso de temperatura el fin de semana.

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes para este jueves en el centro del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un brusco cambio de tiempo en los próximos días, con un evento de tormentas que se intensificará entre el jueves 23 y el sábado 25. Las alertas vigentes alcanzan a varias provincias de la región pampeana, con áreas bajo nivel amarillo y naranja por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo.

El fenómeno se iniciará mañana jueves con temporales en La Pampa, San Luis, sur de Córdoba y el oeste bonaerense, extendiéndose luego hacia Santa Fe, Entre Ríos y el norte del país durante el viernes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

mapa_alertas (7) Alertas del SMN Al sur de la provincia de Córdoba se aguardan tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm.