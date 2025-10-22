Se viene el chaparrón en Buenos Aires: a qué hora lloverá según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que se esperan chaparrones para este miércoles 22 de octubre , en distintos momentos del día. Aunque ya se registraron algunas precipitaciones durante la madrugada en algunas zonas del Conurbano bonaerense, en la Ciudad de Buenos Aires las lluvias llegarán en el transcurso de la tarde .

De acuerdo con el último parte del organismo oficial, hay una probabilidad del 40% de lluvias para esta tarde, mientras que predominará el cielo mayormente nublado para el resto del día. En tanto, la temperatura mínima fue de 19°, mientras que la máxima podría alcanzar los 26°.

A pesar del pronóstico de precipitaciones, no se emitieron alertas meteorológicas para la Ciudad de Buenos Aires ni para la provincia. Las condiciones del viento también serán moderadas, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 22 kilómetros por hora, provenientes del sector norte.

Ahora bien, desde el sitio especializado Meteored aseguraron que la lluvia caería sobre el suelo porteño alrededor de las 14 . Luego de una breve interrupción, volvería a precipitar cerca de las 16.

Para el jueves 23 de octubre, el SMN anticipa un día sin lluvias, pero con cielo mayormente cubierto durante toda la jornada. Las temperaturas seguirán en aumento, con una mínima de 19° y una máxima que podría llegar a los 30°.

El viernes 24 se esperan nuevas precipitaciones, esta vez con mayor intensidad. Durante la madrugada y la mañana del viernes podrían desarrollarse tormentas fuertes en la Ciudad de Buenos Aires. Para el resto del día, se prevén tormentas aisladas. En este contexto, no se descarta que se activen alertas meteorológicas en función de la evolución del fenómeno.

Ese día también se prevé un descenso en las temperaturas. La máxima estimada será de 23 grados, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 20. Las condiciones climáticas del viernes contrastarán con el calor pronosticado para el jueves, lo que podría contribuir a la formación de tormentas con actividad eléctrica, ráfagas de viento y acumulación de agua en cortos períodos.