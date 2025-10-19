Presenta:

El pueblo costero de Argentina donde la playa todavía es calma

Entre mar, río, bosque y dunas, este pueblo de Argentina conserva una atmósfera serena y una playa amplia para descansar sin multitudes.

MDZ Trip

Marisol, el pueblo de arena clara y silencio amable frente al Atlántico.

Balneario Marisol-Mi lugar real

En el sur de Buenos Aires —todavía lejos del bullicio de los centros masivos— aparece Marisol, un pueblo costero que se guarda un tesoro simple: una playa extensa, de oleaje suave y espíritu tranquilo. Mar y río se rozan, las dunas protegen del viento y el bosque completa un paisaje que invita a bajar un cambio.

Con casas bajas y vida de barrio, la cordialidad es parte del plan. Fuera de temporada reina la calma; en vacaciones, la energía sube sin perder la esencia. La pesca sostiene viejas rutinas y, cuando llega el movimiento, los emprendimientos familiares abren sus puertas con lo justo y necesario.

image
El Vimar es uno de los atractivos imperdibles de Marisol.

Un litoral largo y diverso en Buenos Aires

El encanto de Marisol nace en su geografía: kilómetros de arena clara, médanos vivos y sectores forestados con eucaliptos, álamos y pinos. Hacia la desembocadura del Quequén Salado, el encuentro de aguas dulces y saladas dibuja postal propia y suma oportunidades para caminar, mirar aves, sacar fotos o simplemente sentarse a contemplar.

image
Las playas de este pueblo son ideales para descansar y olvidarse de la rutina.

Qué hacer sin apuro:

  • Mirador Panorámico: enclavado en un sendero de dunas, ofrece vistas del mar y del río y cartelería sobre flora y fauna.
  • El Vimar: una ribera mansa sobre el Quequén Salado ideal para descansar, remar, practicar deportes acuáticos o tentar la caña.
  • Desembocadura y arroyo: entre playas, bajos y pastizales, el paisaje cambia a cada paso; conviene ir con calzado cómodo y respetar la señalización para no afectar los ambientes frágiles.

Marisol no promete estridencia: promete tiempo. Caminar a la tardecita, escuchar el mar, leer bajo la sombra y dejar que la rutina se desacelere. Para quienes buscan naturaleza cercana y trato amable, este rincón discreto tiene la medida justa.

