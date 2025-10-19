El pueblo costero de Argentina donde la playa todavía es calma

Entre mar, río, bosque y dunas, este pueblo de Argentina conserva una atmósfera serena y una playa amplia para descansar sin multitudes.

En el sur de Buenos Aires —todavía lejos del bullicio de los centros masivos— aparece Marisol, un pueblo costero que se guarda un tesoro simple: una playa extensa, de oleaje suave y espíritu tranquilo. Mar y río se rozan, las dunas protegen del viento y el bosque completa un paisaje que invita a bajar un cambio.

Con casas bajas y vida de barrio, la cordialidad es parte del plan. Fuera de temporada reina la calma; en vacaciones, la energía sube sin perder la esencia. La pesca sostiene viejas rutinas y, cuando llega el movimiento, los emprendimientos familiares abren sus puertas con lo justo y necesario.

image El Vimar es uno de los atractivos imperdibles de Marisol. Un litoral largo y diverso en Buenos Aires El encanto de Marisol nace en su geografía: kilómetros de arena clara, médanos vivos y sectores forestados con eucaliptos, álamos y pinos. Hacia la desembocadura del Quequén Salado, el encuentro de aguas dulces y saladas dibuja postal propia y suma oportunidades para caminar, mirar aves, sacar fotos o simplemente sentarse a contemplar.

image Las playas de este pueblo son ideales para descansar y olvidarse de la rutina. Qué hacer sin apuro: