El pueblo costero de Argentina donde la playa todavía es calma
Entre mar, río, bosque y dunas, este pueblo de Argentina conserva una atmósfera serena y una playa amplia para descansar sin multitudes.
En el sur de Buenos Aires —todavía lejos del bullicio de los centros masivos— aparece Marisol, un pueblo costero que se guarda un tesoro simple: una playa extensa, de oleaje suave y espíritu tranquilo. Mar y río se rozan, las dunas protegen del viento y el bosque completa un paisaje que invita a bajar un cambio.
Con casas bajas y vida de barrio, la cordialidad es parte del plan. Fuera de temporada reina la calma; en vacaciones, la energía sube sin perder la esencia. La pesca sostiene viejas rutinas y, cuando llega el movimiento, los emprendimientos familiares abren sus puertas con lo justo y necesario.
Un litoral largo y diverso en Buenos Aires
El encanto de Marisol nace en su geografía: kilómetros de arena clara, médanos vivos y sectores forestados con eucaliptos, álamos y pinos. Hacia la desembocadura del Quequén Salado, el encuentro de aguas dulces y saladas dibuja postal propia y suma oportunidades para caminar, mirar aves, sacar fotos o simplemente sentarse a contemplar.
Qué hacer sin apuro:
- Mirador Panorámico: enclavado en un sendero de dunas, ofrece vistas del mar y del río y cartelería sobre flora y fauna.
- El Vimar: una ribera mansa sobre el Quequén Salado ideal para descansar, remar, practicar deportes acuáticos o tentar la caña.
- Desembocadura y arroyo: entre playas, bajos y pastizales, el paisaje cambia a cada paso; conviene ir con calzado cómodo y respetar la señalización para no afectar los ambientes frágiles.
Marisol no promete estridencia: promete tiempo. Caminar a la tardecita, escuchar el mar, leer bajo la sombra y dejar que la rutina se desacelere. Para quienes buscan naturaleza cercana y trato amable, este rincón discreto tiene la medida justa.