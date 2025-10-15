Tres pueblos de la Argentina profunda que debes conocer en 2025

La Argentina guarda una red de pueblos donde la vida todavía se mide por las campanas de la iglesia, el olor a pan y el saludo en la vereda. Lejos de las rutas hiperfamosas, estos destinos ofrecen historia, oficios y paisajes que invitan a viajar sin apuro.

Con esa idea —recuperar la Argentina no tan turística— elegimos tres paradas para 2025. Saldungaray sorprende por su patrimonio monumental, Seclantás mantiene vivo el telar y Villa Elisa suma bienestar con termas, parques y una cultura hospitalaria que se nota en cada detalle.

A 100 kilómetros de Bahía Blanca, este valle del sistema de Ventania combina sierras, aire de campo y una trama urbana pequeña (aprox. 1.300 habitantes). Nació junto a un fortín del siglo XIX que protegía a los primeros hacendados, legado que hoy puede recorrerse en visitas interpretativas.

El gran diferencial es su patrimonio: la huella de Francisco Salamone en obras monumentales le da carácter y un perfil arquitectónico único entre los pueblos serranos. Ideal para caminar despacio, fotografiar fachadas y enlazar naturaleza con memoria.

Pequeño (unas 190 personas en su casco y 1.000 en los parajes cercanos) y rodeado por las cumbres de la Precordillera andina, es un rincón de los Valles Calchaquíes donde la historia respira a cielo abierto. Declarado Lugar Histórico Nacional, conserva calles, iglesias y casonas coloniales que cuentan otra escala del tiempo.

Arquitectura monumental y sierras: un pueblo donde la memoria y el paisaje caminan juntos.

Su orgullo es cultural: reconocido como Cuna del Poncho Salteño, aquí el oficio textil atraviesa generaciones. Visitar talleres, ver el telar en vivo y conversar con artesanas es entender cómo un pueblo sostiene su identidad.

image Telar, ponchos y casonas antiguas: el pulso artesanal de un pueblo que honra su identidad. Gobierno Argentino

Villa Elisa (Argentina)

A poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, combina la tranquilidad rural con servicios pensados para el bienestar. Con 14.000 habitantes, mantiene vivo el legado inmigrante: trabajo, gastronomía casera, paisajes agrícolas y una hospitalidad que se nota.

Sus termas son el imán: aguas naturales para relajarse, parques arbolados y propuestas al aire libre en un entorno ordenado. Un pueblo cómodo para familias, escapadas de descanso y fines de semana sin estrés.