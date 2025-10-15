Brownie marmolado con queso crema: la receta del postre más fácil y tentador

El brownie siempre ha sido sinónimo de placer, pero te prometo que esta versión marmolada lo lleva a otro nivel. La mezcla del chocolate con el queso crema crea un efecto visual hermoso y un contraste de texturas perfecto. Es un postre con receta fácil, con ingredientes básicos, pero que tiene ese aire de “hecho por un profesional” que encanta. Así que... ¡manos a la obra!