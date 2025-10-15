Brownie marmolado con queso crema: la receta del postre más fácil y tentador
Receta paso a paso de brownie marmolado con queso crema para que sepas preparar este clásico reinventado.
El brownie siempre ha sido sinónimo de placer, pero te prometo que esta versión marmolada lo lleva a otro nivel. La mezcla del chocolate con el queso crema crea un efecto visual hermoso y un contraste de texturas perfecto. Es un postre con receta fácil, con ingredientes básicos, pero que tiene ese aire de “hecho por un profesional” que encanta. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
- 100 g de manteca
- 150 g de chocolate semiamargo
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
- 50 g de harina
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 150 g de queso crema
- 1 cucharada de azúcar extra
Paso a paso de la receta:
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Derretir la manteca con el chocolate a baño maría o en microondas, y dejar entibiar.
- Agregar los huevos, el azúcar y la vainilla, mezclando hasta integrar.
- Incorporar la harina y unir sin batir demasiado.
- Aparte, batir el queso crema con el azúcar extra hasta que quede suave.
- Volcar la mezcla de brownie en un molde enmantecado y, por encima, colocar cucharadas del queso crema.
- Con un cuchillo, hacer movimientos en forma de espiral para lograr el efecto marmolado.
- Hornear 25 a 30 minutos hasta que el centro esté húmedo pero firme. ¡Y listo!