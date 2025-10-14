La receta más rica de pollo al limón con papas crocantes

El pollo al limón es uno de esos platos que huelen a cocina casera y verano, con ese perfume cítrico y suave que abre el apetito apenas empieza a dorarse. Esta receta, con papas crujientes al costado, es buenísima para preparar un almuerzo liviano y rico sin complicarse mucho. Todo se hace en una sola fuente, con ingredientes básicos y el toque justo de jugo de limón. ¡Manos a la obra!