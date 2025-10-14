La receta más rica de pollo al limón con papas crocantes
Aprendé cómo hacer el mejor pollo al limón en una sola fuente. Una receta perfecta para un almuerzo liviano y riquísimo
El pollo al limón es uno de esos platos que huelen a cocina casera y verano, con ese perfume cítrico y suave que abre el apetito apenas empieza a dorarse. Esta receta, con papas crujientes al costado, es buenísima para preparar un almuerzo liviano y rico sin complicarse mucho. Todo se hace en una sola fuente, con ingredientes básicos y el toque justo de jugo de limón. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
- 4 presas de pollo (muslos o pata-muslo)
- 3 papas medianas
- 2 limones
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 diente de ajo
- Sal y pimienta
- Romero o tomillo (opcional)
Paso a paso de la receta:
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Pelar las papas y cortarlas en gajos medianos.
- En una fuente para horno, colocar el pollo y las papas.
- Mezclar en un bol el jugo de los limones, el aceite, el ajo picado, sal, pimienta y hierbas.
- Verter la mezcla sobre el pollo y las papas, revolver un poco para que todo se impregne.
- Hornear unos 45 minutos, girando las presas a mitad de cocción, hasta que se vea bien dorado y la piel esté crocante.
- Servir con el jugo de cocción por encima y, si se quiere, una rodaja de limón extra. ¡Y listo!