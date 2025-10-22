Bandana regresa para celebrar sus 25 años: así será el imperdible show de noviembre

Veinticinco años atrás, nació una de las bandas pop más célebres de la Argentina; nada más ni nada menos que Bandana , el fenómeno musical que marcó a toda una generación tras su aparición en el popular concurso televisivo Popstars.

Durante años, Lissa Vera, Lowrdez Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia da Cunha e Ivonne Guzmán supieron ponerle voz a los hits del momento y conquistar a un público diverso. “Guapas”, “Maldita noche”, “Llega la noche” y “Muero de amor por ti” son solo algunos de los temas que catapultaron a las Bandana a la cima del estrellato y que quedarían grabados para siempre en la memoria de sus fanáticos.

Pese al éxito y la fama alcanzada, en 2004, las integrantes de Bandana anunciaron su despedida, por lo que por más de diez años se alejaron de los escenarios como agrupación. No obstante, siempre tuvieron el deseo de volver a cantar en vivo para su público. En 2016, las artistas volvieron a aparecer en conjunto en programas como Intrusos, Morfi y Showmatch y, en 2018, dieron un show en Niceto Club.

Ahora, a 25 años de su surgimiento, las integrantes de la girlband anunciaron su esperado y definitivo regreso a los escenarios, en un show único que tendrá lugar en noviembre. Conocé todos los detalles del evento más ansiado por los fanáticos de las Bandana.

La banda pop Bandana celebrará sus 25 años de historia con un espectáculo en vivo el domingo 23 de noviembre en Moscu Buenos Aires ( Costanera Rafael Obligado 73, CABA ).

El evento se enmarca en una edición especial de L.A.T.M. +35, propuesta creada por DJ Tommy Muñoz, que en esta oportunidad tendrá como protagonistas principales a las integrantes originales del grupo: Lissa, Lowrdez, Valeria y Virginia.

El show contará con una puesta renovada que combinará la estética y el repertorio inolvidable de los 2000’ que caracterizó al grupo desde su surgimiento. De esta forma, Bandana vuelve para revivir la energía, la complicidad y el espíritu que la convirtió en un verdadero símbolo del pop nacional, en un espectáculo único, lleno de emoción, baile y nostalgia.

Las entradas ya están a la venta a través del sistema Flashpass y el valor va desde los $55.000 hasta los $60.000. ¡No te pierdas del esperado regreso de Bandana!