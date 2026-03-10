Declaran la emergencia sanitaria por el colapso del colector cloacal en calle Tirasso

Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso de un colector cloacal de Aysam en las inmediaciones de calle Tirasso y Profesor Mathus.

La medida se formalizó este martes mediante un decreto municipal, donde se detalla la situación crítica que presenta la infraestructura sanitaria existente en la zona. El colapso del colector ha provocado socavones, derrames de líquidos cloacales y afectación de la calzada y de los drenajes , generando un impacto directo en las condiciones ambientales y sanitarias del área .

Según lo planteado, la declaración de emergencia permitirá acelerar las tareas de saneamiento y reparación tras los colapsos registrados en este sistema cloacal operado por Aysam, que afecta a vecinos, productores y comercios de la zona.

Días atrás, vecinos de Guaymallén expresaron su preocupación por un problema de vieja data. En calle Tirasso, entre el Club Banco Nación y la intersección con la calle Santo Tomás de Aquino, denuncian la presencia de un socavón que terminó generando un nuevo inconveniente durante la madrugada del pasado jueves.

Según relataron, el pozo ya había sido denunciado días atrás. Sin embargo, la situación empeoró cuando los líquidos cloacales terminaron rebalsando hacia la vía pública, lo que generó indignación entre los habitantes de la zona.

pozos obras tormenta guaymallén cloaca tirasso (2) Días atrás, vecinos denunciaron el colapso del colector cloacal. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Aquel día, los vecinos aseguraron que el desborde dejó expuesta a toda la comunidad. Además, remarcaron que el olor y la presencia de agua en la calle generaron preocupación entre quienes circulan diariamente por el lugar.

Las zonas afectadas

La declaración de emergencia abarca los sectores comprendidos por la traza de calle Tirasso y su área de influencia, delimitada por:

Sur: líneas del Ferrocarril General San Martín

Norte: calle Profesor Mathus

Este: calle Antonelli

Oeste: calle Nuestra Señora del Carmen

Las áreas afectadas corresponden a sectores de los distritos El Sauce y Buena Nueva, donde residen vecinos, funcionan comercios y circula el transporte público. El colector cloacal comprometido evacúa los líquidos residuales urbanos con alcance metropolitano.

Este socavón impide el tránsito vehicular sobre Tirasso. Por ese motivo, ya se iniciaron los trabajos para vincular en sentido este-oeste generando un nuevo cruce con la construcción de un puente sobre un canal de riego que bordea el margen oeste de Tirasso y abrir calle Santo Tomás de Aquino y así habilitar una nueva alternativa de circulación y mitigar las complicaciones provocadas.

Declaración de emergencia

La declaración de emergencia es un recurso que permite acelerar los procesos administrativos y operativos de la Municipalidad de Guaymallén para dar respuesta rápida a las necesidades que vayan surgiendo en relación a las complicaciones que genera la caída del colector a los vecinos del departamento.

La declaración de emergencia se mantendrá vigente durante todo el tiempo que demanden las obras necesarias para mitigar y remediar el impacto ambiental y sanitario en la zona.

pozos obras tormenta guaymallén cloaca tirasso (3) Ya iniciaron las tareas de reparación tras el colapso del colector cloacal en calle Tirasso. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Además, el decreto encomienda a Aysam el control de la situación sanitaria y el seguimiento de las acciones necesarias para mitigar el impacto ambiental, en caso de que continúen registrándose episodios vinculados al colapso del sistema cloacal.

Asimismo, el municipio notificó formalmente a distintos organismos provinciales para coordinar acciones ante la emergencia, entre ellos:

Departamento General de Irrigación

Ministerio de Ambiente y Energía

Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial

Edemsa

Desde la Municipalidad remarcaron que el objetivo de la medida es acelerar las tareas de saneamiento, acompañar las intervenciones sobre el sistema cloacal y avanzar posteriormente en la reconstrucción de la calzada y de los canales de drenaje y riego afectados, con el fin de restablecer las condiciones ambientales, sanitarias y de circulación para los vecinos de la zona.