Alerta de último momento por tormentas, granizo y hasta 55 mm en Mendoza: qué zonas se verán afectadas

La alerta del SMN alcanza al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, donde se esperan tormentas fuertes, caída de granizo, ráfagas y lluvias intensas.

La alerta del SMN anticipa tormentas fuertes en parte de Mendoza, con granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y lluvias abundantes en poco tiempo.

La alerta por tormentas volvió a encender las alarmas en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de último momento para sectores de la provincia donde se espera una tarde complicada por la llegada de lluvias intensas, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

De acuerdo con el sistema de alerta temprana del SMN, los departamentos alcanzados por este aviso son el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. En esa zona, el organismo indicó que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, con condiciones que podrían generar complicaciones en poco tiempo.

El dato más importante de la alerta pasa por el volumen de agua previsto. Según informó el SMN, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 35 y 55 milímetros, aunque esos registros pueden ser superados de manera puntual en algunos sectores. A eso se suma la posibilidad de granizo ocasional y descargas eléctricas frecuentes, en un combo que puede volver inestable la tarde mendocina.

Conocé las recomendaciones ante una alerta por tormentas Las recomendaciones ante una alerta por tormentas Conocé qué tenés que hacer. Las lluvias más intensas comenzarán en plena siesta, cerca de las 15, especialmente en los departamentos del este provincial incluidos en la alerta. Allí es donde se esperan los fenómenos más fuertes de la jornada, con tormentas de mayor desarrollo y acumulados más importantes en lapsos cortos.

En paralelo, también se esperan lluvias en otras zonas de Mendoza. Tanto en el Gran Mendoza como en el Valle de Uco podrían registrarse precipitaciones durante este martes, aunque con un comportamiento menos severo que en el este. En el caso del Valle de Uco, las lluvias comenzarían cerca de las 19, mientras que en el área metropolitana podrían presentarse antes, pero sin la misma intensidad prevista para La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa y el este de Las Heras.