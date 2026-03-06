Vecinos indignados y reparación en proceso del socavón en calle Tirasso

Luego de los reclamos de vecinos por un socavón y rebalse de líquidos cloacales en calle Tirasso , en Guaymallén , desde MDZ se consultó a Aysam para conocer qué ocurrió en ese sector. La empresa brindó detalles sobre el incidente y explicó qué trabajos se están realizando actualmente en la zona.

Según informaron desde la compañía, el problema se originó por el colapso de un tramo del colector cloacal que atraviesa esa calle . Se trata de una cañería de gran tamaño que forma parte del sistema que transporta los efluentes de distintos sectores del departamento.

Desde Aysam señalaron que, tras detectarse la falla, los equipos técnicos comenzaron con tareas de reparación. De acuerdo con la empresa, los trabajos se extenderán durante aproximadamente tres semanas.

Mientras se realizan las tareas de reparación, la empresa indicó que se está ejecutando un bypass provisorio. Este sistema permite mantener el funcionamiento del servicio mientras se avanza con la intervención sobre el colector dañado.

Además, desde Aysam explicaron que el colector de calle Tirasso forma parte de una obra más amplia de renovación de la red cloacal. Según detallaron, el proyecto ya cuenta con un avance superior al 60%.

Reparaciones Aysam calle Tirasso colector cloacal (2)

La intervención contempla una inversión de US$ 5.393.954,6 y se financia con Fondos del Resarcimiento. Una vez finalizada, la obra está proyectada para beneficiar a más de 88.000 habitantes de la zona. Según informó la empresa, en este incidente no se registraron desbordes cloacales ni afectaciones a cultivos o población.

Qué dicen los vecinos del lugar

Socavon Calle Tirasso Arreglos (1) Mariano Godoy / MDZ Radio

Mientras tanto, MDZ Radio estuvo en el lugar y dialogó con vecinos del sector, quienes describieron la situación que se vive actualmente en la calle Tirasso. Según relataron, el socavón comenzó a formarse tiempo atrás y con el paso de los días fue ampliándose hasta afectar gran parte de la calzada.

“Supuestamente es por el mal compactamiento del arreglo anterior. Empezó a ceder y se empezó a romper todo el asfalto. Ahora la calle está inhabilitada y nadie puede pasar. Es una calle muy transitada, pasan muchas líneas de micro y conecta varios sectores”, explicó una de las vecinas consultadas.

También señalaron que el problema no es nuevo en la zona. “Hace como dos años ya tuvimos un problema acá. Incluso un camión se metió en una zanja porque el suelo estaba socavado. Vienen, hacen un parche y parece que queda solucionado, pero al poco tiempo vuelve a romperse”, relató otro habitante del barrio.

Socavon Calle Tirasso Arreglos (3) Mariano Godoy / MDZ Radio

Además, indicaron que durante la noche se perciben fuertes olores vinculados al sistema cloacal. “Hay una pérdida de agua importante y está contaminada porque abajo pasan los caños de cloacas. A la noche hay un olor impresionante. Y mientras tanto la calle sigue cortada y no hay nadie trabajando”, agregó el vecino.