Un socavón en Tirasso provocó un rebalse cloacal y crece el malestar en los vecinos

Vecinos de Guaymallén denuncian que un socavón en calle Tirasso provocó el rebalse de líquidos cloacales durante la madrugada y reclaman soluciones urgentes.

Vecinos de Guaymallén volvieron a expresar su preocupación por un problema que, aseguran, lleva varios días sin solución. En calle Tirasso, entre el Club Banco Nación y la intersección con la calle Santo Tomás de Aquino, denuncian la presencia de un socavón que terminó generando un nuevo inconveniente durante la madrugada de este jueves.

Según relataron, el pozo ya había sido denunciado días atrás. Sin embargo, en las primeras horas del jueves la situación empeoró cuando los líquidos cloacales terminaron rebalsando hacia la vía pública, lo que generó indignación entre los habitantes de la zona.

Los vecinos aseguran que el desborde dejó expuesta a toda la comunidad. Además, remarcan que el olor y la presencia de agua en la calle generaron preocupación entre quienes circulan diariamente por el lugar.

Malestar por una obra que lleva más de un año Socavón En Calle Tirasso, Guaymallén Gentileza

Además, la indignación de los vecinos se acrecenta debido a que la calle Tirasso se encuentra en proceso de remodelación desde hace más de un año. Actualmente, en el lugar se observa un gran charco de agua y parte del área está delimitada con vallado vinculado a trabajos de Aysam. Los vecinos aseguran que el problema se viene agravando y que temen que el socavón continúe cediendo.