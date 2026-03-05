Anses paga hasta $462.000 de golpe en marzo: quiénes pueden cobrarlo y cómo pedirlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) actualizó algunas prestaciones en el mes de marzo . En este sentido, muchos se preguntan sobre los montos actuales de las asignaciones familiares de pago único, que incluyen los casos de nacimiento, adopción y matrimonio.

Según confirmó el organismo, en marzo del 2026, los valores se mantienen sin cambios respecto al período anterior y están disponibles para trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos no superen el tope establecido por el organismo.

Las asignaciones de pago único que abona Anses en marzo son tres y cada una tiene un monto diferente según el hecho que las origina.

Los tres beneficios aplican para trabajadores con un Ingreso del Grupo Familiar (IGF) de hasta $5.445.190.

anses edificio eusebio blanco (8).JPG Los trámites pueden iniciarse en cualquier oficina de Anses o a través del sitio oficial anses.gob.ar. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Qué documentación se necesita para presentar en Anses

Para los tres trámites es obligatorio presentar DNI, constancia de CUIL o CUIT y certificación negativa de Anses de todos los integrantes del grupo familiar, junto al recibo de haberes en caso de percibir un beneficio previsional.

Para el nacimiento se requiere la partida de nacimiento del hijo y, si corresponde, certificado de matrimonio o documentación de guarda, tenencia o tutela. Para la adopción se suma el testimonio de la sentencia judicial y la nueva partida con mención de la adopción. Para el matrimonio se necesita el certificado de casamiento y, en caso de segundas nupcias, la sentencia de divorcio o acreditación del fallecimiento del cónyuge anterior.