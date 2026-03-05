Asignación Universal por Hijo: cuándo se activa el pago en marzo y cuánto aumenta

En marzo, la Anses activa el cronograma de la Asignación Universal por Hijo por terminación de DNI y aplica un aumento del 2,88%: el nuevo monto de la AUH y las fechas para cobrar.

Anses activó el calendario de pagos de la AUH en marzo, con acreditaciones según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el calendario de pagos y las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya tienen fecha para recibir el dinero en marzo. Como ocurre todos los meses, los depósitos se realizan según la terminación del DNI, por lo que es clave revisar qué día corresponde a cada número.

La AUH es una prestación destinada a madres, padres o titulares que tienen hijos a cargo y están desocupados, trabajan en la economía informal, son monotributistas sociales o empleadas de casas particulares, entre otros casos contemplados. El objetivo es garantizar un ingreso mensual por cada hijo o hija, con requisitos y controles vinculados a salud y educación.

En marzo, además, la AUH llega con aumento. Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 2,88% por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de enero publicado por el Indec. Con esa actualización, la AUH ascenderá a 132.814 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 432.461 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 66.414 pesos para el primer rango de ingresos.

Anses permite a ciertos madres y padres cobrar la AUH Foto: Télam La Asignación Universal por Hijo llega con aumento del 2,88% y ya tiene fechas confirmadas para cobrar durante marzo. Cuándo se cobra la Asignación Universal por Hijo en marzo 2026: